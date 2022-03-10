Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские города нуждаются в немедленной помощи.

Об этом он заявил 10 марта, на 15 день полномасштабной войны против Украины, сообщает 24 канал.

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Владимир Зеленский отметил, что оккупанты не просто разрушают города, но и создают гуманитарную катастрофу. От их бесчеловечного поведения пострадали Мариуполь. Волноваха. Изюм. Сумы и область, а также городки под Киевом, в частности, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами! И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи,

– говорится в обращении Верховного Главнокомандующего.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 10 марта

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