"Сердце Украины": флаг торжественно подняли на Черкасщине с участием Зеленского

В День Государственного Флага 23 августа Владимир Зеленский прибыл в Черкасскую область. В географическом центре страны он принял участие в поднятии сине-желтого флага.

Параллельно с Черкасщиной флаг Украины подняли и в других уголках нашей страны.

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Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины состоялась в селе Марьяновка Черкасской области. Там к 30-й годовщине Независимости Украины построили фантастический арт-объект. Он имеет вид большой площадки с 25 парами крыльев, которые олицетворяют 24 области нашего государства и украинский Крым.

Каждая пара украшена аутентичным орнаментом каждого региона, а в центре разместили скульптуру сердца под стеклом. Если подойти к ней поближе – можно услышать "сердцебиение" нашей страны.

Торжественное поднятие Государственного Флага Украины: смотрите видео





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