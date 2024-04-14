Сеть облетели снимки восхода солнца в Серебрянском лесу. Сейчас там продолжаются активные боевые действия между украинскими защитниками и оккупантами.

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Защитники показали рассвет в Серебрянском лесу

Рассвет в Серебрянском лесу зафиксировал боец бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Денис Зеленый. На кадрах можно увидеть, что оккупанты абсолютно выжгли деревья в лесу, не оставив там ничего живого.

На кадрах также можно увидеть, что все окрасилось в оранжевый, желтый и розовые цвета. Этот рассвет дает надежду, что все вскоре изменится к лучшему.

Украинские защитники показали рассвет в Серебрянском лесу / Фото НГУ и с телеграм-канала Сергея Лещенко

Этими снимками также поделился в своем телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко. Он отметил, что на фото – цена спокойного утра в "вашем тыловом городе".

Поддерживайте, пожалуйста, собрание, которые видите в своих социальных сетях,

– призвал бывший народный избранник.

Украинский флаг взвился рядом с позициями оккупантов