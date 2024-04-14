Сеть облетели снимки восхода солнца в Серебрянском лесу. Сейчас там продолжаются активные боевые действия между украинскими защитниками и оккупантами.
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Защитники показали рассвет в Серебрянском лесу
Рассвет в Серебрянском лесу зафиксировал боец бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Денис Зеленый. На кадрах можно увидеть, что оккупанты абсолютно выжгли деревья в лесу, не оставив там ничего живого.
На кадрах также можно увидеть, что все окрасилось в оранжевый, желтый и розовые цвета. Этот рассвет дает надежду, что все вскоре изменится к лучшему.
Украинские защитники показали рассвет в Серебрянском лесу / Фото НГУ и с телеграм-канала Сергея Лещенко
Этими снимками также поделился в своем телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко. Он отметил, что на фото – цена спокойного утра в "вашем тыловом городе".
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– призвал бывший народный избранник.
Украинский флаг взвился рядом с позициями оккупантов
- Служащие из 1-й бригады оперативного назначения "Ураган" Национальной гвардии Украины 21 марта подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве. Украинский флаг установили на расстоянии 100 метров от позиций захватчиков.
- Этот флаг установили бойцы батальона "Хорив". Таким образом наши защитники напомнили российским захватчикам, на чьей они находятся земле и в какую страну вообще пришли.
- Стоит отметить, что в Серебрянском лесу на территории Луганской области вечером 12 апреля бойцы 100 отдельной механизированной бригады ликвидировали группу российских военных. Бойцы украинских подразделений бригады остановили оккупантов с помощью сброса боеприпасов с ударных дронов.
- Как отметили в бригаде, бойцы Камень-Каширского батальона выполняют боевые задачи в Серебрянском лесу второй год. И за все это время наши защитники не сделали ни одного шага назад, а наоборот – сумели существенно улучшить свое тактическое положение вблизи Серебрянского леса в Луганской области.