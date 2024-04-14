Мережу облетіли знімки сходу сонця у Серебрянському лісі. Наразі там тривають активні бойові дії між українськими захисниками й окупантами.
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Захисники показали світанок у Серебрянському лісі
Світанок у Серебрянському лісі зафіксував боєць бригади "Буревій" Національної гвардії України Денис Зелений. На кадрах можна побачити, що окупанти абсолютно випалили дерева у лісі, не залишивши там нічого живого.
На кадрах також можна побачити, що все забарвилося у помаранчевий, жовтий та рожеві кольори. Цей світанок дає надію, що все незабаром зміниться на краще.
Українські захисники показали світанок у Серебрянському лісі / Фото НГУ та з телеграм-каналу Сергія Лещенка
Цими знімками також поділився у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко. Він зазначив, що на фото – ціна спокійного ранку у "вашому тиловому місті".
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– закликав колишній народний обранець.
Український прапор замайорів поруч із позиціями окупантів
- Службовці з 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 березня підняли національний прапор у Серебрянському лісництві. Український стяг встановили на відстані 100 метрів від позицій загарбників.
- Цей прапор встановили бійці батальйону "Хорив". Таким чином наші захисники нагадали російським загарбникам, на чиїй вони перебувають землі та в яку країну взагалі прийшли.
- Варто зазначити, що у Серебрянському лісі на території Луганської області ввечері 12 квітня бійці 100 окремої механізованої бригади ліквідували групу російських військових. Бійці українських підрозділів бригади зупинили окупантів з допомогою скиду боєприпасів з ударних дронів.
- Як зазначили у бригаді, бійці Камінь-Каширського батальйону виконують бойові завдання у Серебрянському лісі другий рік. І за увесь цей час наші захисники не зробили жодного кроку назад, а навпаки – зуміли суттєво покращити своє тактичне положення поблизу Серебрянського лісу в Луганській області.