Серебряный призер Олимпийских игр Терлюга поделилась деталями своего бракосочетания

Анжелика Терлюга, которая является украинской каратисткой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, в сентябре этого года выходит замуж за тренера и мастера спорта международного класса по каратэ Владимира Зарецкого.

О такой новости своей жизни она рассказала во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы Метинвест по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Я сперва съездила на Олимпиаду, потом прошла где-то неделя-две, и начала подготовку к свадьбе. Сама свадьба будет в конце сентября. Платье уже купила и долго не выбирала, потому что у меня не было на это времени. Пришлось все делать быстро, и сама подготовка к свадьбе проходит быстро. В общем, я готовлюсь к свадьбе как обычный человек,

– рассказала Терлюга.

Отвечая на вопрос о том, куда она потратит средства, а именно 2,2 млн грн, полученные за серебряную медаль на Олимпиаде, Терлюга подчеркнула, что часть денег отдаст тренеру.

"Часть денег (за серебряную медаль на Олимпиаде – 24 канал) будет передаваться личному тренеру, который готовил меня, а ту часть, которая у меня останется, я еще не решила, куда буду инвестировать, потому что сейчас я занимаюсь построением семьи. И в будущем мы уже с мужем будем определяться, куда тратить эти финансы", – рассказала спортсменка.

В 2019 году в Кривом Роге при поддержке Метинвеста прошел беговой полумарафон Steel Run и тренировочный фановый ночной забег перед марафоном – забег на короткие дистанции, в котором приняли участие около 1,5 тысячи спортсменов в ярких костюмах для популяризации здорового образа жизни.