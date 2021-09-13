Про таку новину свого життя вона розповіла під час святкового заходу, який був організований за підтримки групи Метінвест з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Я спершу з'їздила на Олімпіаду, потім пройшов десь тиждень-два, і почала підготовку до весілля. Саме весілля буде в кінці вересня. Сукню вже купила і довго не вибирала, бо в мене не було на це часу. Довелося все робити швидко, і сама підготовка до весілля проходить швидко. Загалом, я готуюся до весілля як звичайна людина,

– розповіла Терлюга.

Відповідаючи на запитання про те, куди вона витратить кошти, а саме 2,2 млн грн, отримані за срібну медаль на Олімпіаді, Терлюга підкреслила, що частину коштів віддасть тренеру.

"Частина грошей (за срібну медаль на Олімпіаді – 24 канал) буде передаватися особистому тренеру, який мене готував, а ту частину, яка в мене залишиться, я ще не вирішила, куди буду інвестувати, бо зараз я займаюся побудовою сім'ї. І в майбутньому ми вже з чоловіком будемо визначатися, куди витрачати ці фінанси", – розповіла спортсменка.

У 2019 році в Кривому Розі за підтримки Метінвесту пройшов біговій напівмарафон Steel Run і тренувальний фановий нічний забіг перед марафоном – забіг на короткі дистанції, у якому взяли участь близько 1,5 тисяч спортсменів в яскравих костюмах для популяризації здорового способу життя.