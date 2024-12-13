Серьезно повреждено оборудование: враг нанес массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК
Страна-агрессор в пятницу, 13 декабря, нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Известно, что повреждено оборудование.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ДТЭК.
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Массированный удар по теплоэлектростанциям
В пятницу, 13 декабря, Россия в очередной раз осуществила массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру нашей страны.
Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Указывается, что в результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После того как обстрелы закончились, энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.
В ДТЭК отметили, что это уже 12 массированная атака за этот год на украинскую энергетику і 9 массированная атака на энергетические предприятия компании.
В общем, с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял теплоэлектростанции ДТЭК более 200 раз.