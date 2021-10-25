Потом пошли слухи, что вход и выход из этих списков – платный. Появились подозрения, что с помощью внесения в списки сводят какие-то внутренние счета, но делает это не СНБО.

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Все это происходило на фоне юридической разборки относительно правовых оснований и последствий этих санкций. И все напрочь перестали понимать, что это вообще такое.

Со времен санкций Медведчука СНБО наложил санкции уже на сотни лиц и предприятий – как украинских, так и иностранных. Санкции применили не только к Медведчуку и другим известным людям, но и к сотням представителей криминального мира, к десяткам контрабандистов.

И кое-кому разрешили из-под санкций сбежать. Некоторым дали время и возможность вывести из-под санкций свои активы.

Что известно о санкциях в Украине

Вообще "Закон о санкциях" в Украине появился достаточно давно – в 2014 году. Просто до 2021 года его не использовали в режиме ежемесячного аттракциона. И в принципе принимали закон для того, чтобы санкциями бить по российским агрессорам.

Механизм персональных санкций предусмотрели на 2 шага. Совет национальной безопасности и обороны принимает решение о применении санкций, а затем президент вводит его в действие своим указом. Видов санкций предусмотрели аж 25, но в нашей истории нас больше всего интересует блокировка всех счетов и активов и запрет торговых операций. Это же то, что и Медведчука, и условного украинского контрабандиста болит больше всего, правда же?

Президент Петр Порошенко механизмом санкций пользовался очень редко, и то – в отношении России и боевиков псевдореспублик. Однако в феврале 2021 года при президенте Зеленском все изменилось…



Зеленский активнее начал пользоваться санкциями / Коллаж 24 канала

Санкции СНБО против Виктора Медведчука и его окружения народу понравились. Санкции СНБО – это круто, решил народ. В офисе Президента реакцию народа приняли во внимание и рьяно понеслись штамповать санкции дальше. Сначала против "контрабандистов", потом – против "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

Интересный момент

И вот что интересно. Между решением СНБО о наложении санкций и указом президента, который это решение в действие вводил – то есть фактически применял санкции, каждый раз количество времени было разным.

Сначала все произошло в один день:

решение СНБО – 2 февраля;

указ президента – 2 февраля.

А дальше начало происходить странное, отрезок времени между решениями и указами начал расти. Летом он преимущественно составлял 6 – 7 дней. Однажды ожидание указа растянулось больше, чем на 2 месяца.

Что происходило в эти промежутки времени между решениями СНБО о санкциях и указами Зеленского о введении в действие этих санкций? Хороший вопрос. Вот, например, в первом списке контрабандистов было 10 человек. Вряд ли вы увидите в нем много знакомых фамилий, эти люди работают в темноте.

Пересоляк исчез из реестра

Например, есть там Валерий Пересоляк из Закарпатья. В народе известен как владелец и президент футбольного клуба высшей лиги "Минай".

Теперь следите. Заседание СНБО проходит 2 апреля, президент делает свое соответствующее заявление. Однако этого мало, ведь санкции вводит в действие указ президента. Такой Указ Зеленский подписал только на следующий день, 3 апреля.



Валерий Пересоляк попал под санкции / Скриншот с видео

В то же время 2 апреля вечером, примерно в 23:00, когда у нотариусов уже глубоко нерабочее время, Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей многомиллионного строительного бизнеса – 2 жилищно-строительных комплексов в Ужгороде. Под санкции этот бизнес так и не попадает.

Как и, кстати, футбольный клуб "Минай", из которого Пересоляк даже не вышел.

Шерман тоже "сбросил" бизнес

Так же 2 апреля успел "сбросить" свой бизнес другой фигурант этой "десятки" – Владимир Шерман. В этот день он "вышел" из состава учредителей своего предприятия "Міра". Санкции на это предприятие также не наложили.

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Сколько важного можно успеть только за один день между решением СНБО и указом президента, правда? Но тут есть интересный такой нюанс. Владимир Шерман оформил выход со своего предприятия в три часа дня. Ни Владимир Зеленский, ни Алексей Данилов 2 апреля не сообщали, кто именно попал под санкции.

Неофициальная информация в СМИ появилась значительно позже – примерно в 8 часов вечера. Так откуда Шерман знал, что надо выводить бизнес из-под удара? Скажете, совпадение? О, тогда интересно, что вы скажете дальше.

Следующая "Черная пятница"

Это событие уже пришлось на четверг, 15 апреля. Совет национальной безопасности и обороны собрался внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применяли санкции в отношении 13 физических и юридических лиц.

Главное, что указ президента о введении в действие санкций появился аж 21 апреля, то есть через 6 дней. И за эти 6 дней произошло много интересного.

20 апреля, за день до указа, сразу три своих предприятия "сбросил" фигурант этого санкционного списка Эдуард Кукоба. Одно, по данным YouControl, имеет активов на 15 – 20 миллионов гривен. Второе – на 10 миллионов. Третье – без каких-либо данных об активности. Под санкции СНБО попало лишь одно из этих трех предприятий. Угадаете, какое? Правильно! То, что без активов.

Что сделал Черепинский

Однако еще интереснее история у другого фигуранта этого второго "списка контрабандистов", Александра Черепинского. Он не только успел к указу президента "сбросить" по меньшей мере 6 своих предприятий. Более того, он начал переписывать свой бизнес еще за 3 дня до того, как вообще состоялось решение СНБО о наложении санкций.

Активно выходить из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий Черепинский начал еще 12 – 13 апреля. В то же время решение СНБО о санкциях, напомним, приняли аж 15 апреля.

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Это также просто совпадение? Или Александра Черепинского кто-то предупредил, что на него собираются накладывать санкции? Кто-то, кто имел доступ к этой информации, то есть кто-то из состава СНБО? Это может свидетельствовать о том, что из СНБО вытекает информация о предстоящих санкциях.

Как прокомментировал вероятную утечку информации секретарь СНБО Алексей Данилов и что было на следующих заседаниях – смотрите в видео.