Потім пішли чутки, що вхід і вихід з цих списків – платний. З'явились підозри, що за допомогою внесення у списки зводять якісь внутрішні рахунки, але робить це не РНБО.

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Все це відбувалось на тлі юридичної розбірки щодо правових підстав і наслідків цих санкцій. І всі геть перестали розуміти, що воно взагалі таке.

З часів санкцій Медведчука РНБО наклала санкції вже на сотні осіб і підприємств – як українських, так і іноземних. Санкції застосували не лише до Медведчука та інших відомих людей, а й до сотень представників кримінального світу, до десятків контрабандистів.

І декому дозволили з-під санкцій втекти. Декому дали час і можливість вивести з-під санкцій свої активи.

Що відомо про санкції в Україні

Взагалі "Закон про санкції" в Україні з'явився досить давно – у 2014 році. Просто до 2021 року його не використовували в режимі щомісячного атракціону. І в принципі приймали закон для того, щоб санкціями бити по російських агресорах.

Механізм персональних санкцій передбачили на 2 кроки. Рада національної безпеки і оборони приймає рішення про застосування санкцій, а потім президент вводить його в дію своїм указом. Видів санкцій передбачили аж 25, але в нашій історії нас найбільше цікавить блокування всіх рахунків та активів і заборона торговельних операцій. Це ж те, що і Медведчука, і умовного українського контрабандиста болить найбільше, правда ж?

Президент Петро Порошенко механізмом санкцій користувався дуже рідко, і те – щодо Росії та бойовиків псевдореспублік. Однак в лютому 2021 року за президента Зеленського все змінилося…



Зеленський активніше почав користуватися санкціями / Колаж 24 каналу

Санкції РНБО проти Віктора Медведчука і його оточення народу сподобалися. Санкції РНБО – це круто, вирішив народ. В Офісі Президента реакцію народу взяли до уваги і завзято понеслися штампувати санкції далі. Спочатку проти "контрабандистів", потім – проти "ворів в законі" і "кримінальних авторитетів".

Цікавий момент

І от що цікаво. Між рішенням РНБО про накладення санкцій і указом президента, який це рішення в дію вводив – тобто фактично застосовував санкції, щоразу кількість часу була різною.

Спочатку все відбулося в один день:

рішення РНБО – 2 лютого;

указ президента – 2 лютого.

А далі почало відбуватися дивне, відрізок часу між рішеннями і указами почав зростати. Влітку він переважно становив 6 – 7 днів. Одного разу очікування на указ розтягнулося більше, ніж на 2 місяці.

Що відбувалося в ці проміжки часу між рішеннями РНБО про санкції і указами Зеленського про введення в дію цих санкцій? Хороше запитання. От, наприклад, в першому списку контрабандистів було 10 осіб. Навряд чи ви побачите в ньому багато знайомих прізвищ, ці люди працюють в темряві.

Пересоляк зник з реєстру

Наприклад, є там Валерій Пересоляк з Закарпаття. В широкому народі відомий як власник і президент футбольного клубу вищої ліги "Минай".

Тепер стежте. Засідання РНБО відбувається 2 квітня, президент робить свою відповідну заяву. Однак цього мало, адже санкції вводить в дію указ президента. Такий Указ Зеленський підписав тільки на наступний день, 3 квітня.



Валерій Пересоляк потрапив під санкції / Скриншот з відео

Водночас 2 квітня увечері, приблизно о 23:00, коли в нотаріусів вже глибоко неробочий час, Валерій Пересоляк в державному реєстрі зник з переліку засновників багатомільйонного будівельного бізнесу – 2 житлово-будівельних комплексів в Ужгороді. Під санкції цей бізнес так і не потрапляє.

Як і, до речі, футбольний клуб "Минай", з якого Пересоляк навіть не вийшов.

Шерман теж "скинув" бізнес

Так само 2 квітня встиг "скинути" свій бізнес інший фігурант цієї "десятки" – Володимир Шерман. В цей день він "вийшов" зі складу засновників свого підприємства "Міра". Санкції на це підприємство також не наклали.

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Скільки важливого можна встигнути лише за один день між рішенням РНБО та указом президента, правда? Але тут є цікавий такий нюанс. Володимир Шерман оформив вихід зі свого підприємства о третій годині дня. Ні Володимир Зеленський, ні Олексій Данілов 2 квітня не повідомляли, хто саме потрапив під санкції.

Неофіційна інформація у ЗМІ з'явилася значно пізніше – приблизно о 8 годині вечора. То звідки Шерман знав, що треба виводити бізнес з-під удару? Скажете, що збіг? О, тоді цікаво, що ви скажете далі.

Наступна "чорна п’ятниця"

Ця подія вже припала на четвер, 15 квітня. Рада національної безпеки та оборони зібралась впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовували санкції щодо 13 фізичних та юридичних осіб.

Головне, що указ президента про введення в дію санкцій з’явився аж 21 квітня, тобто через 6 днів. І за ці 6 днів сталося багато цікавого.

20 квітня, за день до указу, одразу три свої підприємства "скинув" фігурант цього санкційного списку Едуард Кукоба. Одне, за даними YouControl, має активів на 15 – 20 мільйонів гривень. Друге – на 10 мільйонів. Третє – без будь-яких даних про активність. Під санкції РНБО потрапило лише одне з цих трьох підприємств. Вгадаєте, яке? Правильно! Те, що без активів.

Що зробив Черепинський

Однак ще цікавіша історія в іншого фігуранта цього другого "списку контрабандистів", Олександра Черепинського. Він не лише встиг до указу президента "скинути" щонайменше 6 своїх підприємств. Ба більше, він почав переписувати свій бізнес ще за 3 дні до того, як взагалі відбулося рішення РНБО про накладення санкцій.

Активно виходити зі складу засновників і бенефіціарів своїх підприємств Черепенський почав ще 12 – 13 квітня. Водночас рішення РНБО про санкції, нагадаємо, прийняли аж 15 квітня.

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Це також просто збіг? Чи Олександра Черепинського хтось попередив, що на нього збираються накладати санкції? Хтось, хто мав доступ до цієї інформації, тобто хтось зі складу РНБО? Це може свідчити про те, що з РНБО витікає інформація про майбутні санкції.

Як прокоментував ймовірний витік інформації секретар РНБО Олексій Данілов та що було на наступних засіданнях – дивіться у відео.