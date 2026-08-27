Херсон может остаться без света и тепла: ОГА призывает жителей уехать в более безопасные места

Российские войска ночью 27 августа вновь нанесли удар по Херсонской теплоэлектроцентрали, применив авиационные бомбы. На этот раз объект критической инфраструктуры получил очень серьезные повреждения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько.

О чем предупреждают местные власти?

По его словам, из-за масштабных повреждений рассчитывать на функционирование ТЭЦ в обычном режиме во время отопительного сезона уже не приходится.

Ситуация с безопасностью в Херсоне чрезвычайно сложная. Враг ежедневно усиливает атаки именно на критическую инфраструктуру области,

– говорит Шанько.

С 1 июля российские войска сбросили на Херсонскую область 170 управляемых авиабомб. Только за почти два месяца их применили больше, чем за все первое полугодие 2026 года.

Кроме того, за последние два месяца враг запустил по области более 1700 ударных беспилотников. Россияне, в частности, начали активнее использовать реактивные "Шахеды" и "Герберы" для атак на объекты критической инфраструктуры.

Отдельно начальник ОВА обратил внимание на применение малых FPV-дронов. По его словам, только за одну неделю количество таких атак возросло до 6,5 тысячи.

В то же время Шанько заявил, что в Украине пока нет достаточного количества средств, которые могли бы эффективно уничтожать отдельные новые типы беспилотников и управляемые авиабомбы.

Из-за систематических ударов по энергетическим объектам ситуация в преддверии зимы остается крайне сложной.

Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а в течение длительного времени. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Мы не будем ждать. Вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и правительством уже работаем над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения,

– говорит он.

Власти уже прорабатывают альтернативные варианты обеспечения города теплом и электроэнергией. К работе привлечены городские власти, коммунальные службы, энергетики и правительственные структуры.

В то же время жителей Херсона просят не игнорировать опасность и, по возможности, временно покинуть город. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей. Если у жителей есть родственники или знакомые в более безопасных регионах, власти советуют воспользоваться такой возможностью.

Тем, кто решит эвакуироваться самостоятельно, Херсонская ОГА обещает помощь с транспортом, размещением и социальной поддержкой. Для организации выезда можно обратиться в контакт-центр Херсонской ОГА: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Также работает правительственная горячая линия по вопросам эвакуации 1548.

В Херсонской ОГА подчеркивают, что сейчас главная задача – максимально подготовить город к сложному отопительному сезону и одновременно обеспечить безопасность гражданского населения.

Напомним, в ночь на 27 августа российские войска во второй раз подряд провели атаку на Херсонскую ТЭЦ. По территории станции враг нанес удары четырьмя управляемыми авиационными бомбами, в результате чего объект получил критические повреждения.

В компании сообщили, что в результате атаки было полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Херсонская ТЭЦ является гражданским объектом и обеспечивает теплом значительную часть жилых домов города.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что атака не имеет военного смысла. Ее единственная цель – террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона.

По словам представителей компании, российские войска уже не впервые проводят атаку на станцию, однако на этот раз последствия удара оказались особенно масштабными. Из-за повреждений ТЭЦ Херсон может столкнуться с серьезными проблемами с теплоснабжением в ходе предстоящего отопительного сезона.