09:57
5 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Серьезный пожар на Крещатике в Киеве: произошло возгорание подземных электрокабелей – видео

      - Читати новину українською
      Ночью в Киеве на Крещатике загорелись подземные электрокабели: пожар локализовали только в 9 утра / Pavlovsky News

      В центре Киева на Крещатике произошло возгорание в подземных коммуникациях. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля. На месте работают спасатели и полиция.

      По данным dtp.kiev.ua предварительно, пожар возник в подземном переходе, что ведет к "Глобусу". Оттуда шел густой дым. Начался пожар примерно в 2 часа ночи.

      Обратите внимание Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели привлекли авиацию

       Впоследствии появилась информация, что загорелся электрический кабель.

      Примерно в 8 часов утра журналисты сообщили, что возгорание произошло в коллекторе. На место прибыли значительные силы ГСЧС. Есть вероятность, что придется обесточить район.

      Известно, что на место прибыла цистерна с пенообразователем и в 7 утра чрезвычайники начали заливать колодцы пеной. Журналисты добавляют, что восстановить подземные коммуникации будет очень сложно. 

      Спасателям так и не удалось ликвидировать возгорание в 8:30. В это время пожар усилился. По данным ресурса, спасатели очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение. Поэтому начали ликвидацию пожара только в 6 утра.

      Смотрите видео пожара на Крещатике в Киеве

      По данным журналиста Андрея Павловского, горела проводка мощностью от 220 вольт до 35 киловольт. По состоянию на 9:00 пожар спасателям удалось локализовать. Он добавляет, что из-за большой площади возгорания его будут тушить еще несколько часов. Сейчас в центре Киева слышен стойкий запах гари.

      К теме В Киеве на Виноградаре вспыхнул крупный пожар: видео

      В ГСЧС уже прокомментировали инцидент. По данным спасателей, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания вызвали аварийные бригады "Киевских электросетей" и Киевгорсвета.

      Представители ГСЧС объясняют, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу начать ликвидацию пожара. Поэтому в 5:14 спасателям выдали первый допуск от "Киевских электросетей".

      Спасатели добавляют, что работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их возгорания продолжаются.

      Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков с кабелей напряжением 220 вольт, 380 вольт, 10 киловольт и 35 киловольт. Только после получения письменного разрешения от дежурных Киевэнерго и Киевгорсвета пожарные приступают к ликвидации пожара на определенном участке коллектора,
      – отметили в ГСЧС.

      Для ликвидации возгорания на Крещатике было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.

      К слову, недавно между Бучей и Ирпенем кто-то поджег сухостой. В результате пожар разгорелся на 4 гектарах земли.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: ГСЧС Чрезвычайное происшествие Электроэнергия Пожар Новости Киева Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:20 Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
      Новини України 4900
      сегодня , 03:28 Массовое убийство в России: мужчина расстрелял соседей, потому что те шумели
      Новини світу 9338
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 1724
      сегодня , 06:00 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
      Новини України 31897
      сегодня , 09:27 Прогноз погоды на 5 апреля: днем будет солнечно и ветрено, а ночью – морозы
      Новини України 975
      сегодня , 06:20 Трепак назвал две причины, почему не уволился после отставки Рябошапки
      Новини України 2194
      сегодня , 04:37 В честь умершего Ивана Вакарчука на фасаде ратуши во Львове разместили баннер
      Новини України 2601
      сегодня , 07:00 Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах
      Новини України 6543
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      4 апреля , 22:00 Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти
      Олександр Коваленко
      4 апреля , 21:22 Как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук