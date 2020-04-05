Серьезный пожар на Крещатике в Киеве: произошло возгорание подземных электрокабелей – видео
В центре Киева на Крещатике произошло возгорание в подземных коммуникациях. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля. На месте работают спасатели и полиция.
По данным dtp.kiev.ua предварительно, пожар возник в подземном переходе, что ведет к "Глобусу". Оттуда шел густой дым. Начался пожар примерно в 2 часа ночи.
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Впоследствии появилась информация, что загорелся электрический кабель.
Примерно в 8 часов утра журналисты сообщили, что возгорание произошло в коллекторе. На место прибыли значительные силы ГСЧС. Есть вероятность, что придется обесточить район.
Известно, что на место прибыла цистерна с пенообразователем и в 7 утра чрезвычайники начали заливать колодцы пеной. Журналисты добавляют, что восстановить подземные коммуникации будет очень сложно.
Спасателям так и не удалось ликвидировать возгорание в 8:30. В это время пожар усилился. По данным ресурса, спасатели очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение на тушение. Поэтому начали ликвидацию пожара только в 6 утра.
Смотрите видео пожара на Крещатике в Киеве
По данным журналиста Андрея Павловского, горела проводка мощностью от 220 вольт до 35 киловольт. По состоянию на 9:00 пожар спасателям удалось локализовать. Он добавляет, что из-за большой площади возгорания его будут тушить еще несколько часов. Сейчас в центре Киева слышен стойкий запах гари.
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В ГСЧС уже прокомментировали инцидент. По данным спасателей, возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения. Для обесточивания вызвали аварийные бригады "Киевских электросетей" и Киевгорсвета.
Представители ГСЧС объясняют, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу начать ликвидацию пожара. Поэтому в 5:14 спасателям выдали первый допуск от "Киевских электросетей".
Спасатели добавляют, что работы по обесточиванию электрических кабелей и ликвидация их возгорания продолжаются.
Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков с кабелей напряжением 220 вольт, 380 вольт, 10 киловольт и 35 киловольт. Только после получения письменного разрешения от дежурных Киевэнерго и Киевгорсвета пожарные приступают к ликвидации пожара на определенном участке коллектора,
– отметили в ГСЧС.
Для ликвидации возгорания на Крещатике было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.
К слову, недавно между Бучей и Ирпенем кто-то поджег сухостой. В результате пожар разгорелся на 4 гектарах земли.
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