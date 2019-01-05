Серьезный пожар произошел в Краматорске: фото и видео с места события

Днем 5 января в Краматорске, что располагается на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, на строительной базе "Каштан" произошел пожар.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала с места инцидента.

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В Краматорске горела строительная база "Каштан": смотрите видео

По его словам, в результате пожара никто не пострадал.

Также журналист добавил, что пожарные, прибывшие на вызов, очень быстро все погасили.

Судя по всему, на базе были легковоспламеняющиеся материалы

Как отметили очевидцы, огонь начал распространяться с крыши. Кроме того, свидетели утверждают, что внутри здания находились баллоны с газом, однако никаких взрывов, когда начало гореть, слышно не было.

Что говорят очевидцы о пожаре в Краматорске: видео

На месте также работали полицейские.

Напомним, за первые два дня нового года в Украине от пожаров погибли 28 человек.