20:04
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Серьезный пожар произошел в Краматорске: фото и видео с места события

      193 Читати новину українською

      Днем 5 января в Краматорске, что располагается на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, на строительной базе "Каштан" произошел пожар.

      Об этом сообщает корреспондент 24 канала с места инцидента.

      Читайте также: В Краматорске во время пожара пострадали двое детей

      В Краматорске горела строительная база "Каштан": смотрите видео

      По его словам, в результате пожара никто не пострадал.

      Также журналист добавил, что пожарные, прибывшие на вызов, очень быстро все погасили.

      Краматорськ, пожежа, надзвичайні ситуації, Донбас

      Судя по всему, на базе были легковоспламеняющиеся материалы

      Как отметили очевидцы, огонь начал распространяться с крыши. Кроме того, свидетели утверждают, что внутри здания находились баллоны с газом, однако никаких взрывов, когда начало гореть, слышно не было.

      Что говорят очевидцы о пожаре в Краматорске: видео

       

      На месте также работали полицейские.

      Напомним, за первые два дня нового года в Украине от пожаров погибли 28 человек.

       

      Теги: Новости Украины Новости Краматорска Фотоновости Пожар
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      сегодня , 19:01 Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      Наталя Ромашова 271
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 6674
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 577
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 51
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Непривитым детям запретили ходить в детсады и школы – указ
       12 сентября 2018 , 22:18
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      Volkswagen продает больше машин, чем Mercedes и Ford вместе
       13 августа 2018 , 13:00
      Тест кофе и хот-догов на украинских заправках
       20 декабря 2018 , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук