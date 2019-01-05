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      Серйозна пожежа сталася у Краматорську: фото та відео з місця події

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      Удень 5 січня у Краматорську, що розташовується на підконтрольній Києву території Донецької області, на будівельній базі "Каштан" сталася пожежа.

      Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з місця інциденту.

      Читайте також: У Краматорську під час пожежі постраждали двоє дітей

      У Краматорську горіла будівельна база "Каштан": дивіться відео 

      За його словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

      Також журналіст додав, що пожежники, які прибули на виклик, дуже швидко усе погасили.

      Краматорськ, пожежа, надзвичайні ситуації, Донбас
      Судячи з усього, на базі були легкозаймисті матеріали 

      Як зазначили очевидці, вогонь почав розповсюджуватися з даху. Крім того, свідки переконують, що усередині будівлі перебували балони з газом, однак жодних вибухів, коли почало горіти, чутно не було.

      Що говорять очевидці про пожежу у Краматорську: відео 

       

      На місці також працювали поліцейські.

      Нагадаємо, за перші два дні нового року в Україні від пожеж загинули 28 людей. 

      Теги: Новини України Новини Краматорська Пожежа Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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