Серйозна пожежа сталася у Краматорську: фото та відео з місця події
Удень 5 січня у Краматорську, що розташовується на підконтрольній Києву території Донецької області, на будівельній базі "Каштан" сталася пожежа.
Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з місця інциденту.
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У Краматорську горіла будівельна база "Каштан": дивіться відео
За його словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Також журналіст додав, що пожежники, які прибули на виклик, дуже швидко усе погасили.
Судячи з усього, на базі були легкозаймисті матеріали
Як зазначили очевидці, вогонь почав розповсюджуватися з даху. Крім того, свідки переконують, що усередині будівлі перебували балони з газом, однак жодних вибухів, коли почало горіти, чутно не було.
Що говорять очевидці про пожежу у Краматорську: відео
На місці також працювали поліцейські.
Нагадаємо, за перші два дні нового року в Україні від пожеж загинули 28 людей.
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