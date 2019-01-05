Серйозна пожежа сталася у Краматорську: фото та відео з місця події

Удень 5 січня у Краматорську, що розташовується на підконтрольній Києву території Донецької області, на будівельній базі "Каштан" сталася пожежа.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з місця інциденту.

Читайте також: У Краматорську під час пожежі постраждали двоє дітей

У Краматорську горіла будівельна база "Каштан": дивіться відео

За його словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Також журналіст додав, що пожежники, які прибули на виклик, дуже швидко усе погасили.



Судячи з усього, на базі були легкозаймисті матеріали

Як зазначили очевидці, вогонь почав розповсюджуватися з даху. Крім того, свідки переконують, що усередині будівлі перебували балони з газом, однак жодних вибухів, коли почало горіти, чутно не було.

Що говорять очевидці про пожежу у Краматорську: відео

На місці також працювали поліцейські.

Нагадаємо, за перші два дні нового року в Україні від пожеж загинули 28 людей.