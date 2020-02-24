Серфер покатался по затопленному лесу в России: впечатляющее видео

В Ленинградской области России серфер прокатился на доске в затопленном лесу. Мужчина маневрировал между деревьями и даже "ловил" маленькие волны.

Развлекался парень на берегу Финского залива. Лесную местность там затопило во время шторма, который обрушился на регион 22 февраля. Об этом информирует NR.

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Волны были небольшими. Но удовольствие я все равно получил. Покатался, размялся,

– написал серфер на своей странице в соцсетях.

По словам мужчины, на побережье Финского залива вода поднялась до одного метра.

На кадрах видео видно, как россиянин маневрирует между деревьями в затопленном лесу. Можно заметить, что часть деревьев на видео экстремала скрыта водой почти наполовину.

Мужчина покатался на доске в затопленном лесу: видео