Серфер покатався затопленим лісом у Росії: вражаюче відео

У Ленінградській області Росії серфер покатався на дошці у затопленому лісі. Чоловік маневрував між деревами та навіть "ловив" маленькі хвильки.

Розважався хлопець на березі Фінської затоки. Лісову місцевість там затопило під час шторму, який обрушився на регіон 22 лютого. Про це інформує NR.

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Хвилі були невеликими. Але задоволення я все одно отримав. Покатався, розім'явся,

– написав серфер на своїй сторінці в соцмережах.

За словами чоловіка, на узбережжі Фінської затоки вода піднялася до одного метра.

На кадрах відео видно, як росіянин маневрує між деревами у затопленому лісі. Можна помітити, що частина дерев на відео екстремала прихована водою майже наполовину.

Чоловік покатався на дошці у затопленому лісі: відео