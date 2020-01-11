08:25
11 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, 10 января
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, 10 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Курьезные новости
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Парашютист-неудачник и бабуля-спасительница: в Мексике мужчина повис на балконе у старушки

      21 Читати новину українською
      Пожилая женщина спасает парашютиста / Скриншот

      Курьезная ситуация случилась на мексиканском курорте Акапулько. Там американский парашютист Коди Кослоски из Мичигана спрыгнул с крыши высокого здания, однако его постигла неудача.

      Вместо того, чтобы спокойно спустить его на землю, поток воздуха швырнул Коди на балкон другого многоквартирного дома. На своем парашюте он повис на одном из балконов. Об этом пишет Daily Mail.

      Это вдохновляет: Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видео

      Впрочем, на помощь отчаянному поспешила пожилая женщина, которая сначала помогла парню выбраться из ловушки, а потом еще и предложила воды.

      – Как тебе помочь? Что-то нужно? – спрашивала женщина у незваного гостя, когда тот повис у нее на балконе.

      – Нет, все в порядке. Я в порядке. Ничего не надо, – отвечал тот испуганным голосом.

      Как происходил полет и спасение: видео

      Похоже, за судьбу Коди переживали и люди, которые находились внизу, на ролике он громко кричит им: "Со мной все в порядке!".

      Прогноз погоды на 11 января: без морозов, но с дождями и мокрым снегом
      сегодня
      308
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Мексика
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      10 января , 22:00 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Олесь Друкач 89263
      10 января , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 614
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      153
      10 января , 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
      Наталія Лебідь 146
      10 января , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 356
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук