Парашютист-неудачник и бабуля-спасительница: в Мексике мужчина повис на балконе у старушки

Курьезная ситуация случилась на мексиканском курорте Акапулько. Там американский парашютист Коди Кослоски из Мичигана спрыгнул с крыши высокого здания, однако его постигла неудача.

Вместо того, чтобы спокойно спустить его на землю, поток воздуха швырнул Коди на балкон другого многоквартирного дома. На своем парашюте он повис на одном из балконов. Об этом пишет Daily Mail.

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Впрочем, на помощь отчаянному поспешила пожилая женщина, которая сначала помогла парню выбраться из ловушки, а потом еще и предложила воды.

– Как тебе помочь? Что-то нужно? – спрашивала женщина у незваного гостя, когда тот повис у нее на балконе.

– Нет, все в порядке. Я в порядке. Ничего не надо, – отвечал тот испуганным голосом.

Как происходил полет и спасение: видео

Неудачливый парашютист повис на балконе. Спасать его пришлось хозяйке квартиры, которая явно не ожидала гостя pic.twitter.com/9iMrzLJkLY — Лента.ру (@lentaruofficial) January 10, 2020

Похоже, за судьбу Коди переживали и люди, которые находились внизу, на ролике он громко кричит им: "Со мной все в порядке!".