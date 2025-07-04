Там производят детали к "Шахедам": где расположен завод в Сергиевом Посаде на карте

Россияне жалуются, что дроны в ночь на 4 июля обстреляли подмосковный Сергеев Посад. В Генштабе подтвердили эту атаку.

Оказывается, там есть предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед". Где расположен завод в Сергиевом Посаде, 24 Канал показывает на карте.

Смотрите также Виден пожар и задымление: поражено предприятие по производству боевых частей для "Шахедов"

Где расположен атакованный завод в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад – город в северо-восточной части Московской области, площадью 50,40 квадратных километров.

Расстояние оттуда до российской столицы – всего 52 километра, а до украинской границы – более 500.

Население, согласно отрытым данным, составляет около 110 тысяч человек.

Где расположен Сергеев Посад: смотрите на карте

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в этом городе.

Предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии российской федерации против Украины,

– рассказали в Генштабе.

Где расположен атакованный завод в Сергиевом Посаде: смотрите на карте

К слову, из-за вторжения России в Украину этот институт находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.