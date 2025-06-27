Глава оккупантов в Крыму Аксенов ездит в сопровождении мобильного РЭБа, – Атеш
- Глава оккупантов в Крыму Сергей Аксенов перемещается в сопровождении авто с РЭБ.
- Аксенов редко появляется в публичных местах, опасаясь ликвидации FPV-дроном.
Атаки украинских дронов стали неотъемлемой частью обыденности оккупантов в Крыму. За свою жизнь дрожит глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
Агенты движения "Атеш" заметили, что кортеж главного оккупанта перемещается в Симферополе в сопровождении мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы, передает 24 Канал.
Смотрите также Место базирования российских самолетов: генерал армии оценил удары по Крыму
Аксенов боится, что его ликвидируют
В последнее время по всему полуострову усиливаются меры безопасности. После недавних операций Сил обороны Украины Аксенов опасается возможного удара FPV-дроном с целью его ликвидации. Поэтому он все реже появляется в публичных местах. Его перемещения пытаются сделать максимально скрытыми и быстрыми.
Напомним, что недавно ВСУ ликвидировали подполковника запаса Росгвардиии Олега Семова, который был заместителем командира отряда БАРС-11 и ранее разгонял Евромайдан. Семов родился в Казахстане, вырос в Крыму, после аннексии полуострова вступил в Росгвардию и в 2021 году возглавил штаб "Юнармии" в Судаке.
Также во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта Михаила Грицая. Грицай добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и был причастен к военным преступлениям и терроризированию местного населения в оккупации. Ему было заочно сообщено о подозрении в государственной измене.