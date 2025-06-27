Глава оккупантов в Крыму Аксенов ездит в сопровождении мобильного РЭБа, – Атеш

Атаки украинских дронов стали неотъемлемой частью обыденности оккупантов в Крыму. За свою жизнь дрожит глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Агенты движения "Атеш" заметили, что кортеж главного оккупанта перемещается в Симферополе в сопровождении мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы, передает 24 Канал.

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Аксенов боится, что его ликвидируют

В последнее время по всему полуострову усиливаются меры безопасности. После недавних операций Сил обороны Украины Аксенов опасается возможного удара FPV-дроном с целью его ликвидации. Поэтому он все реже появляется в публичных местах. Его перемещения пытаются сделать максимально скрытыми и быстрыми.

Напомним, что недавно ВСУ ликвидировали подполковника запаса Росгвардиии Олега Семова, который был заместителем командира отряда БАРС-11 и ранее разгонял Евромайдан. Семов родился в Казахстане, вырос в Крыму, после аннексии полуострова вступил в Росгвардию и в 2021 году возглавил штаб "Юнармии" в Судаке.

Также во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта Михаила Грицая. Грицай добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и был причастен к военным преступлениям и терроризированию местного населения в оккупации. Ему было заочно сообщено о подозрении в государственной измене.