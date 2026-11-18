Генерал-майор СБУ Сергей Дука признал, что во время обыска детективами НАБУ разбил два своих смартфона топором. Свои действия он объяснил необходимостью защитить агентуру и конфиденциальную информацию.

Об этом он заявил 18 ноября во время заседания парламентской Временной следственной комиссии.

Почему генерал СБУ разбивал телефоны во время обыска?

Объясняя свой поступок, генерал сравнил ситуацию с делом детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который также разбил свой телефон. Дука заявил, что в обоих случаях речь шла о защите конфиденциальной информации, однако реакция на эти действия была разной.

Когда Магамедрасулов разбил свой телефон, все писали, что он защищал материалы и агентуру. А когда то же самое сделал Дука, НАБУ заявляет, что он уничтожал доказательства. Так где же правда?

– спросил генерал.

Дука также заявил, что его агентурная сеть не меньше, чем у обычного детектива НАБУ. Поэтому, по его словам, у него были такие же основания защищать конфиденциальные материалы.

Напомним, Сергей Дука является одним из фигурантов дела "Карфаген". 4 ноября НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса благодаря связям в правоохранительных органах.

Во время обысков в доме генерала СБУ возник конфликт с детективами НАБУ. По версии обвинения, вооруженная охрана около двух часов препятствовала проведению следственных действий, а сам Дука в это время разбивал телефоны топором.