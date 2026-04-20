"Управлялись из России": "Флеш" рассказал детали целенаправленной атаки "Шахедов" на его дом

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ударные "Шахеды", который уничтожил его дом, управлялся с территории России. Он считает инцидент попыткой целенаправленного покушения.

Каждый пятый "Шахед" управляется из России. Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил в эфире телемарафона.

Какие новые детали известны об атаке "Шахедов" на дом "Флеша"?

По его словам, инцидент имел признаки целенаправленной операции, целью которой было его уничтожение. Он отметил, что Украина имеет подтверждение дистанционного управления дроном с российской территории. Известно, что на дом советника летели 4 реактивных "Шахеда", два из которых сбили Силы ПВО.

Бескрестнов также сообщил, что около 20% "Шахедов", которые использует Россия, могут быть оснащены системами онлайн-управления через сети связи с территории России.

Комментируя собственное состояние после атаки, он отметил, что имеет проблемы со здоровьем, однако остался жив и намерен продолжать работу. В результате удара его жилье и имущество были полностью уничтожены.

Справочно. Сергей Бескрестнов ("Флеш") – это специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий". 25 января Сергей Бескрестнов стал советником министра обороны Украины по технологическим направлениям, в частности в сферах дронов, РЭБ и анализа решений противника.

