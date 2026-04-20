От обороны Киевщины до должности в Минобороны: кто такой Сергей "Флеш", которого едва не убил "Шахед"
- Советник Минобороны Бескрестнов пережил атаку российских "Шахедов" на его дом.
- Он является ключевым экспертом в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки, активно работает над противодействием российским дронам.
Советник Министерства обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов пережил покушение – ночью 20 апреля россияне ударили реактивными "Шахедами" по его дому. Специалист по военным технологиям пережил атаку и подчеркнул, что "был морально готов к такому развитию событий, и это его не остановит".
Основные факты о военном эксперте и советнике Минобороны собрал 24 Канал.
Кто такой "Флеш"?
Сейчас Сергей Бескрестнов, более известный под позывным "Флеш", – один из ключевых украинских экспертов в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).
В январе 2026 года он официально присоединился к работе Министерства обороны, став советником вице-премьера и министра обороны Михаила Федорова. Его деятельность сосредоточена на технологических решениях для противодействия российским беспилотникам и анализе инструментов противника.
- Образование и начало военной карьеры
Бескрестнов имеет профильное военно-техническое образование – в 1997 году он окончил Киевский военный институт управления и связи, где специализировался на радио- и космической связи.
В дальнейшем он развивал свои знания в европейских учебных центрах, изучая современные телеком-стандарты, в частности GSM и радиорелейные технологии.
Его профессиональный путь начался в сфере телекоммуникаций. Он занимал руководящие должности в компаниях, которые впоследствии стали основой для крупнейших мобильных операторов Украины – Киевстар и Vodafone Украина.
С 2009 года Бескрестнов сосредоточился на собственных ИТ-проектах.
- Роль в войне с 2022 года
С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году "Флеш" присоединился к обороне Киевской области. Совместно с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО он работал над созданием стабильной системы военной связи на севере региона.
"Флеш" – один из ключевых экспертов в сфере дронов и РЭБ / Фото с его страницы в фейсбук
Впоследствии Бескрестнов активно включился в подготовку украинских военных. Его ключевые направления – противодействие вражеским дронам, анализ их радиосигналов и практическое применение средств РЭБ. Он регулярно работал непосредственно на передовой и проводил учения в самых горячих точках фронта.
- Звание и текущая деятельность
Несмотря на то, что в 2023 году его видели с офицерскими погонами, сам Бескрестнов отмечал, что не является кадровым военным и не занимает официальной должности в ВСУ. В то же время его роль как независимого эксперта только росла.
С 2024 года он возглавляет общественную организацию "Центр радиотехнологий", а также активно делится аналитикой через социальные сети и собственные каналы коммуникации.
"Флеш" прошел путь от эксперта в сфере связи до советника Минобороны / Фото со страницы Михаила Федорова
- Работа в Минобороны
25 января 2026 года Сергей Бескрестнов стал советником министра обороны. В новой роли он отвечает за технологические направления, среди которых:
- системные решения для противодействия российским ударным и разведывательным беспилотникам;
- анализ и использование трофейной техники;
- оценка новейших военных разработок.
По словам Михаила Федорова, "Флеш" является одним из сильнейших практических специалистов в области дронов, РЭБ и анализа технологий противника.
Покушение на жизнь Бескрестнова: что известно?
20 апреля Сергей Бескрестнов сообщил о покушении на его жизньночью управляемый дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в стену его дома. По его словам, жилье полностью уничтожено, сам он получил повреждения, но выжил.
Бескрестнов подчеркнул, что был готов к подобному сценарию и не намерен прекращать работу. Несмотря на проблемы со здоровьем, он заявил, что продолжит деятельность для обороны страны.
Также "Флеш" считает атаку целенаправленным покушением и отметил, что часть таких дронов может управляться непосредственно с территории России.