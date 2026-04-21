"Копил 20 лет": "Флеш" показал, как выглядит его дом после прилета

Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как выглядит его дом после атаки "Шахедов". Известно, что это была целенаправленная атака против советника министра обороны Украины.

Фото последствий российского обстрела Сергей "Флеш" показал у себя на странице в фейсбуке.

Смотрите также От обороны Киевщины до должности в Минобороны: кто такой Сергей "Флеш", которого едва не убил "Шахед"

Что известно о целенаправленном обстреле дома "Флеша"?

Сергей "Флеш" Бескрестнов показал все, что осталось от его дома после удара "Шахеда". Он отметил, что 20 лет копил на то, чтобы приобрести жилье. Однако вражеский удар уничтожил все имущество.

По его словам, удар уничтожил дом семьи, а сам он получил травмы и сейчас находится в гипсе. Поэтому мужчина не может полноценно помогать близким, которым сейчас больше всего нужна поддержка.

"Флеш" отметил, что допускал возможность покушения на себя или диверсии

"Флеш" отметил, что допускал возможность покушения на себя или диверсии, однако не ожидал, что враг атакует мирное здание его семьи. По его словам, по жилью было выпущено несколько реактивных дронов-камикадзе, что привело к полному уничтожению.

Важно! Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил для 24 Канала, что россияне использовали для атаки "Шахеды", которыми управляли из России. Такие дроны представляют угрозу для Украины, поскольку используют Mesh-сеть – систему, позволяющую управлять группой дронов в режиме онлайн, а также отслеживать состояние каждого дрона в группе.

Что известно о последних атаках дронами-камикадзе на Украину?