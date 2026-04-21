Фото наслідків російського обстрілу Сергій "Флеш" показав у себе на сторінці у фейсбук.

Що відомо про цілеспрямований обстріл будинку "Флеша"?

Сергій "Флеш" Бескрестнов показав все, що залишилося від його будинку після удару "Шахеда". Він зазначив, що 20 років накопичував на те, щоб придбати житло. Проте, ворожий удар знищив все майно.

За його словами, удар знищив будинок родини, а сам він отримав травми й наразі перебуває в гіпсі. Через це чоловік не може повноцінно допомагати близьким, яким зараз найбільше потрібна підтримка.

"Флеш" показав, як виглядає його будинок після удару "Шахедом": дивіться фото

"Флеш" зазначив, що допускав можливість замаху на себе або диверсії, однак не очікував, що ворог атакує мирний будинок його родини. За його словами, по житлу було випущено кілька реактивних дронів-камікадзе, що призвело до повного знищення.

Важливо! Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив для 24 Каналу, що росіяни використовували для атаки "Шахеди", якими управляли з Росії. Такі дрони становлять загрозу для України, оскільки використовують Mesh-мережу – систему, яка дозволяє керувати групою дронів у режимі онлайн, а також відстежувати стан кожного дрона у групі.

