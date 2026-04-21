Деталі про ворожу атаку розповіли у Повітряних силах.

Що запускали росіяни на Україну та як відпрацювала ППО?

Противник вдарив 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області країни-агресорки. Летіли на Україну ще 143 дрони з таких напрямків:

  • Курськ;
  • Брянськ;
  • Орел;
  • Міллєрово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське;
  • ТОТ Донецьк.

У Повітряних силах зазначили, що близько 80 із запущених безпілотників становили "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– йдеться в офіційному зведенні ПС.


Збиті цілі / Інфографіка ПС

Попри ефективну роботу з відбиття повітряної атаки, на 17 локаціях зафіксовано влучання 22 ударних дронів.

Військові додали, що в небі над Україною досі перебувають ворожі БпЛА, й закликали дотримуватися правил безпеки.

Де фіксували наслідки обстрілу?

  • Суми зазнали масованої атаки російських безпілотників – у місті пролунала серія вибухів, спалахнули пожежі. Дрони влучили, зокрема, у житлові квартали та лікарню. Унаслідок обстрілу постраждали 15 людей, зокрема діти.
  • Того ж ранку під обстріл потрапив і Харків. Російські війська атакували центральну частину міста ударним дроном, унаслідок чого було зафіксовано влучання в адміністративну будівлю.