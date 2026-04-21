Деталі про ворожу атаку розповіли у Повітряних силах.

Що запускали росіяни на Україну та як відпрацювала ППО?

Противник вдарив 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області країни-агресорки. Летіли на Україну ще 143 дрони з таких напрямків:

Курськ;

Брянськ;

Орел;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське;

ТОТ Донецьк.

У Повітряних силах зазначили, що близько 80 із запущених безпілотників становили "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в офіційному зведенні ПС.



Збиті цілі / Інфографіка ПС

Попри ефективну роботу з відбиття повітряної атаки, на 17 локаціях зафіксовано влучання 22 ударних дронів.

Військові додали, що в небі над Україною досі перебувають ворожі БпЛА, й закликали дотримуватися правил безпеки.

Де фіксували наслідки обстрілу?