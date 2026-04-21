Детали о вражеской атаке рассказали в Воздушных силах.

Что запускали россияне в Украину и как отработала ПВО?

Противник ударил 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области страны-агрессорки. Летели на Украину еще 143 дрона по следующим направлениям:

  • Курск;
  • Брянск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское;
  • Донецк.

В воздушных силах отметили, что около 80 из запущенных беспилотников составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в официальном своде ПС.


Несмотря на эффективную работу по отражению воздушной атаки, на 17 локациях зафиксировано попадание 22 ударных дронов.

Военные добавили, что в небе над Украиной до сих пор находятся враждебные БПЛА, и призывали соблюдать правила безопасности.

Где фиксировались последствия обстрела?

  • Суммы подверглись массированной атаке российских беспилотников – в городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары. Дроны попали, в частности, в жилые кварталы и больницу. В результате обстрела пострадали 15 человек, в том числе дети.
  • В то же утро под обстрел попал и Харьков. Российские войска атаковали центральную часть города ударным дроном, в результате чего было зафиксировано попадание в административное здание.