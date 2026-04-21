Детали о вражеской атаке рассказали в Воздушных силах.
Что запускали россияне в Украину и как отработала ПВО?
Противник ударил 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области страны-агрессорки. Летели на Украину еще 143 дрона по следующим направлениям:
- Курск;
- Брянск;
- Орел;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское;
- Донецк.
В воздушных силах отметили, что около 80 из запущенных беспилотников составляли "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в официальном своде ПС.
Сбитые цели / Инфографика ВС
Несмотря на эффективную работу по отражению воздушной атаки, на 17 локациях зафиксировано попадание 22 ударных дронов.
Военные добавили, что в небе над Украиной до сих пор находятся враждебные БПЛА, и призывали соблюдать правила безопасности.
Где фиксировались последствия обстрела?
- Суммы подверглись массированной атаке российских беспилотников – в городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары. Дроны попали, в частности, в жилые кварталы и больницу. В результате обстрела пострадали 15 человек, в том числе дети.
- В то же утро под обстрел попал и Харьков. Российские войска атаковали центральную часть города ударным дроном, в результате чего было зафиксировано попадание в административное здание.
