Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВА. Он добавил, что в поселке постоянно проходили боевые действия.

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Гайдай прокомментировал освобождение Белогоровки

По словам Сергея Гайдая, иногда туда заходили российские войска, затем ВСУ освобождали населенный пункт.

В настоящее время этот населенный пункт уже контролируют ВСУ, но это не контрнаступление, не начало деоккупации Луганской области,

– заявил Сергей Гайдай.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы обеспечить ВСУ безопасную территорию.

"Мы же ориентируемся на Лиман. Дай Бог, когда Лиман ВСУ освободят, то там за рекой уже начинается Луганщина. Мы будем ожидать деоккупацию Луганской области", – объяснил глава ОВА.

Что этому предшествовало

Вооруженные Силы Украины полностью взяли под контроль поселок Белогоровка Луганской области.

По состоянию на 19 сентября наши военные зачистили и взяли под контроль поселок.

На фоне заявлений оккупантов о квазиреферендумах, Михаил Подоляк заявил, что Донецк, Луганск, Крым – это Украина.

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