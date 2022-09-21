Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської ОВА. Він додав, що в селищі постійно проходили бойові дії.

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Гайдай прокоментував звільнення Білогорівки

За словами Сергія Гайдая, іноді туди заходили російські війська, потім ЗСУ звільняли населений пункт.

Наразі цей населений пункт вже контролюють ЗСУ, але це не контрнаступ, не початок деокупації Луганської області,

– заявив Сергій Гайдай.

Він пояснив, що це потрібно для того, щоб забезпечити ЗСУ безпечну територію.

"Ми ж орієнтуємось на Лиман. Дай Бог, коли Лиман ЗСУ звільнять, то там за річкою вже починається Луганщина. Ми будемо очікувати деокупацію Луганської області", – пояснив очільник ОВА.

Що цьому передувало

Збройні Сили України повність взяли під контроль селище Білогорівка, що в Луганській області.

Станом на 19 вересня наші військові зачистили та взяли під контроль селище.

На тлі заяв окупантів про квазіреферендуми, Михайло Подоляк заявив, що Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна.

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