Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на фронте погиб Сергей Ганжа с Черниговщины

На войне погиб 42-летний защитник из Черниговщины Сергей Ганжа, который вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту Украины. Свой последний бой воин принял 1 мая на Харьковщине.

О потере сообщили в Новгород-Северской городской территориальной общине. Там отметили, что известие о гибели защитника всколыхнуло всю общину.

Что известно о потере военного на фронте?

Защищая Украину, погиб 42-летний воин с Черниговщины Сергей Ганжа. Его жизнь оборвалась 1 мая 2026 года на Харьковщине во время выполнения боевого задания.

Сергей Ганжа родился 13 июня 1983 года в Новгороде-Северском. Учился в местной школе №1, а затем продолжил образование в профессиональном училище в Чернигове, где получил специальности в сфере молочной промышленности и электрики. Долгое время работал за рубежом.

После начала полномасштабного вторжения России он без колебаний вернулся в Украину и добровольно стал в ряды защитников. Военную присягу Сергей выполнял до последнего, оставаясь верным своей стране.

В июне Сергею должно было исполниться 43 года, однако до своего дня рождения он не дожил чуть больше месяца.



Сергей Ганжа погиб на фронте / Фото Новгород-Северская городская территориальная община

Что известно о других защитниках, которые погибли в боях за Украину?

На Сумщине попрощались с полицейским Михаилом Шовкоплясом, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он служил в полиции более 17 лет и отдал жизнь в результате атаки FPV-дрона, оставив после себя жену и двоих детей.

Еще одной болезненной потерей стал Игорь Сухой, которого мобилизовали в январе 2025 года. Он погиб 1 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине. После длительных поисков тело военного удалось идентифицировать, после чего его похоронили на Аллее Героев в Ровно.

Также в Донецкой области погибла военнослужащая из Сумской области Алина Грузина, которой было всего 19 лет. Она проходила службу в составе Вооруженных сил Украины в воинской части А7045 и погибла в результате смертельных ранений в результате удара вражеского дрона во время боевых действий в районе Славянска.