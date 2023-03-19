В Бердянске подорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко, – СМИ
Источник:"Бердянск сегодня"
Предварительно, в Бердянске подорвали жилье коллаборанта. Оккупанты скрывают последствия и ищут исполнителей.
В микрорайоне Колония во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. По данным местных СМИ, в воздух поднялось жилье одного из местных коллаборантов – Сергея Гиренко.
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Официально государственный предатель: что известно о Сергее Гиренко
Сергей Гиренко до перехода на сторону врага работал в Бердянском исполкоме в должности обычного специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов. После оккупации города он одним из первых перешел работать на оккупантов, разделяя пророссийские взгляды.
Предатель активно агитировал других сотрудников исполкома идти работать на россиян, даже угрожал и сдавал своих. Еще весной 2022 года спецслужбы возбудили против него дело по части 5 статьи 111-1 УКУ – государственная измена.
Именно по его доносам производились аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "от имени России" и новой власти принимал участие в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами,
– сообщили в издании.
Родители Гиренко тоже предатели
До начала полномасштабной войны родители коллаборанта работали в 16 школе, а после оккупации тоже с удовольствием продолжили работу на стороне захватчика:
- Валерий Гиренко – учитель химии
- Виктория Гиренко – учительница биологии.
Отдел образования приостановил трудовые отношения с ними летом 2022 года.
Сообщается, что вся семья активно болела за россиян и агитировала за референдум.
Местные СМИ уточнили, что оккупанты не хотят обнародовать информацию о взрыве в доме Гиренко, ведь по их пропаганде "партизанского движения в городе больше нет". Им и так сейчас очень тяжело сдерживать панические настроения среди коллаборантов.
В настоящее время микрорайон Колония усиленно патрулируют российские военные, поэтому проверить последствия "хлопка" нет возможности.