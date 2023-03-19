У мікрорайоні Колонія в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. За даними місцевих ЗМІ, у повітря здійнялось житло одного з місцевих колаборантів – Сергія Гиренка.

Дивіться також На Херсонщині підірвали колаборанта, який керував катівнею в Новій Каховці, – ЗМІ

Офіційно державний зрадник: що відомо про Сергія Гиренка

Сергій Гиренко до переходу на бік ворога працював у Бердянському виконкомі на посаді звичайного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів. Після окупації міста він одним з перших перейшов працювати на окупантів, розділяючи проросійські погляди.

Зрадник активно агітував інших співробітників виконкому йти працювати на росіян, навіть погрожував та здавав своїх. Ще навесні 2022 року спецслужби порушили проти нього справу за частиною 5 статті 111-1 ККУ – державна зрада.

Саме за його доносами відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він "від імені Росії" та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами,

– повідомили у виданні.

Батьки Гиренка теж зрадники

До початку повномасштабної війни батьки колаборанта працювали в 16 школі, а після окупації теж із задоволенням продовжили роботу на боці загарбника:

Гиренко Валерій – вчитель хімії.

Гиренко Вікторія – вчителька біології.

Відділ освіти призупинив трудові відносини з ними ще влітку 2022 року.

Повідомляється, що вся родина активно вболівала за росіян й агітувала за референдум.

Місцеві ЗМІ уточнили, що окупанти не хочуть оприлюднювати інформацію про вибух у будинку Гиренка, адже за їхньою пропагандою "партизанського руху у місті більше немає". Їм і так зараз дуже важко стримувати панічні настрої серед колаборантів.

Наразі мікрорайон Колонія посилено патрулюють російські військові, тож перевірити наслідки "бавовни" немає можливості.