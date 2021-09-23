Сергей Ионушас стал новым главой правоохранительного комитета Рады

Парламентарии проголосовали за назначение Сергея Ионушаса председателем Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее нардеп занимал должность заместителя председателя этого комитета.

За соответствующее назначение проголосовали 265 нардепов Верховной Рады.

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Кто такой Сергей Ионушас

Это украинский юрист и адвокат, народный депутат Верховной Рады IX созыва от "Слуги народа". Теперь он заменит на посту Дениса Монастырского, который стал министром внутренних дел Украины. Президентская фракция "Слуга народа" решила выдвинуть Ионушаса на должность еще 20 сентября.

Краткая биография

Политик родился 18 октября 1979 года в Ленинграде. Учился в Киево-Печерском лицее №171, который окончил в 1996 году. Ионушас учился:

в Юридической академии имени Ярослава Мудрого, где получил диплом юриста с отличием;

в Институте интеллектуальной собственности и права, где получил диплом магистра и квалификацию специалиста по интеллектуальной собственности;

в Институте международных отношений Киевского университета имени Шевченко по программе "Правовые студии в Украине: Киев и отдельные регионы" по специальности "Европейское право".

Также политик работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах. Ранее депутат руководил юридической фирмой "Гелон", которая представляла интересы студии "Квартал 95". Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

С 7 августа 2019 года он был членом Комиссии по вопросам правовой реформы. 29 октября 2020 года Зеленский назначил Ионушаса председателем Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.