За відповідне призначення проголосували 265 нардепів Верховної Ради.

Важливо Може затягнутись на місяці, – "слуга народу" про процедуру розгляду закону щодо олігархів

Хто такий Сергій Іонушас

Це український юрист та адвокат, народний депутат Верховної ради IX скликання від "Слуги народу". Тепер він замінить на посаді Дениса Монастирського, який став міністром внутрішніх справ України. Президентська фракція "Слуга народу" вирішила висунути Іонушаса на посаду ще 20 вересня.

Коротка біографія

Політик народився 18 жовтня 1979 у Ленінграді. Навчався у Києво-Печерському ліцеї №171, який закінчив у 1996 році. Іонушас навчався:

у Юридичній академії імені Ярослава Мудрого, де отримав диплом юриста із відзнакою;

в Інституті інтелектуальної власності та права, де отримав диплом магістра і кваліфікацію професіонала з інтелектуальної власності;

в Інституті міжнародних відносин Київського університету імені Шевченка за програмою "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони" за спеціальністю "Європейське право".

Також політик працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах. Раніше депутат керував юридичною фірмою "Гелон", яка представляла інтереси студії "Квартал 95". Був довіреною особою кандидата у президенти Володимира Зеленського на виборах у 2019 році.

З 7 серпня 2019 року він був членом Комісії з питань правової реформи. 29 жовтня 2020 року Зеленський призначив Іонушаса головою Комісії з питань правової реформи при президенті.