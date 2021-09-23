Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Законопроєкт про олігархів вже перебуває у порядку денному, але те, яку застосують процедуру – викликає багато запитань.

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Розгляд кожної правки може затягнути розгляд законопроєкту

"Наша фракція пропонує застосувати процедуру розгляду цього законопроєкту постатейно. Це означає, що зачитується редакція статті в такому форматі, у якому пропонував комітет", – сказала Олена Мошенець.

Якщо відповідна редакція, за словами нардепки, набере 226 голосів – статтю ухвалять у такому вигляді без розгляду додаткових правок. Але якщо, наприклад, стаття чи її частина не набере 226 голосів – тоді вона ніби розпаковуватиметься і розглядатимуть абсолютно всі правки.

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"До кожної статті була різна кількість правок. Сьогодні їх існує понад 1200, але розгляд кожної, ми бачили це на прикладі земельного законопроєкту, може дуже сильно затягнути розгляд цього законопроєкту. Це може розтягнутись точно на декілька місяців", – пояснила Мошенець.

Альтернативний варіант розгляду закону

Другий варіант процедури, який так само наразі розглядається або потенційно може бути застосований — так звана особлива процедура.

За словами народної депутатки від "Слуги народу", така процедура має пройти і бути затверджена в комітеті. Це може зайняти ще декілька днів.

Я думаю, що це альтернативний варіант, якщо наразі ми не проголосуємо або не вистачить голосів для постатейного розгляду, чи з керівниками фракції будуть інші домовленості,

– сказала Мошенець.

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Закон про олігархів: коротко