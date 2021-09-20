Важливо публікувати в реєстр олігархів не лише ім'я, прізвище та по батькові особи. Про це повідомила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Читайте також Повна профанація, – в групі "Справедливість" пояснили, хто такий "представник олігарха"
Кравчук: Всі про це знають
За її словами, важливо оприлюднювати інформацію, щоб виборці знали, на які партії впливають олігархи.
Всі про це знають, але соромляться сказати. А там буде написано,
– сказала Кравчук.
Вона відзначила, що відтак українці зможуть брати інформацію не від журналістів чи політичних експертів, а з документів.
Позиція групи "Справедливість"
До речі, народна депутатка від групи "Справедливість" Юлія Клименко вважає, що внесення партій у реєстр олігархів – це "абсолютно мертва історія".
Адже грошей олігархів не бачили у звітах політичних сил за останні 10 – 15 років. Тому очікувати, що вони там з'являться, не треба.
Чому важливо вносити партії у реєстр олігархів: дивіться відео
Останні новини щодо закону про олігархів
- Законопроєкт про статус олігарха, який ініціював Володимир Зеленський, 1 липня підтримали у першому читанні.
- У вересні Комітет Верховної Ради з оборони ухвалити законопроєкт і у другому читанні.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков направив документ до Венеційської комісії.
- У "Слузі народу" наголосили, що не затягуватимуть розгляд законопроєкту.
- Відзначимо, що основна мета документа – перетворювати олігархів у бізнесменів.