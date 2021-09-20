Важливо публікувати в реєстр олігархів не лише ім'я, прізвище та по батькові особи. Про це повідомила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Всі про це знають

За її словами, важливо оприлюднювати інформацію, щоб виборці знали, на які партії впливають олігархи.

Всі про це знають, але соромляться сказати. А там буде написано,

– сказала Кравчук.

Вона відзначила, що відтак українці зможуть брати інформацію не від журналістів чи політичних експертів, а з документів.

Позиція групи "Справедливість"

До речі, народна депутатка від групи "Справедливість" Юлія Клименко вважає, що внесення партій у реєстр олігархів – це "абсолютно мертва історія".

Адже грошей олігархів не бачили у звітах політичних сил за останні 10 – 15 років. Тому очікувати, що вони там з'являться, не треба.

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