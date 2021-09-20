Важно публиковать в реестр олигархов не только имя, фамилию и отчество лица. Об этом сообщила в эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: все об этом знают

По ее словам, важно обнародовать информацию, чтобы избиратели знали, на какие партии влияют олигархи.

Все об этом знают, но стесняются сказать. А там будет написано,

– сказала Кравчук.

Она отметила, что теперь украинцы смогут брать информацию не от журналистов или политических экспертов, а из документов.

Позиция группы "Справедливость"

Кстати, народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко считает, что внесение партий в реестр олигархов – это "абсолютно мертвая история".

Ведь денег олигархов не видели в отчетах политических сил за последние 10 – 15 лет. Поэтому ожидать, что они там появятся, не надо.

Почему важно вносить партии в реестр олигархов: смотрите видео

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