Важно публиковать в реестр олигархов не только имя, фамилию и отчество лица. Об этом сообщила в эфире 24 канала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Кравчук: все об этом знают
По ее словам, важно обнародовать информацию, чтобы избиратели знали, на какие партии влияют олигархи.
Все об этом знают, но стесняются сказать. А там будет написано,
– сказала Кравчук.
Она отметила, что теперь украинцы смогут брать информацию не от журналистов или политических экспертов, а из документов.
Позиция группы "Справедливость"
Кстати, народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко считает, что внесение партий в реестр олигархов – это "абсолютно мертвая история".
Ведь денег олигархов не видели в отчетах политических сил за последние 10 – 15 лет. Поэтому ожидать, что они там появятся, не надо.
Почему важно вносить партии в реестр олигархов: смотрите видео
Последние новости по закону об олигархах
- Законопроект о статусе олигарха, который инициировал Владимир Зеленский, 1 июля поддержали в первом чтении.
- В сентябре Комитет Верховной Рады по обороне должен принять законопроект и во втором чтении.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков направил документ в Венецианскую комиссию.
- В "Слуге народа" подчеркнули, что не будут затягивать рассмотрение законопроекта.
- Отметим, что основная цель документа – превращать олигархов в бизнесменов.