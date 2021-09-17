Ведь за последние годы ни один олигарх, согласно отчетам, не финансировал политические силы. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко.
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Клименко: Это будет выглядеть так, как последние 15 лет
По ее словам, в целом нельзя увидеть денег олигархов в отчетах политических партий за последние 10 – 15 лет.
Это абсолютно мертвая история,
– отметила Клименко.
Она пояснила, что партии в дальнейшем никто не будет финансировать. Зато деньги давать будут юридические и физические лица, не связанные юридически с олигархами.
"Это примерно будет выглядеть так, как выглядит последние 15 лет", – сказала нардепка от "Справедливости".
Клименко прокомментировала законопроект о статусе олигарха: смотрите видео
Законопроект о статусе олигарха: основное
- Законопроект об олигархах поддержал профильный комитет Рады. Депутаты вносили в документ более тысячи поправок, но в итоге привлекли к проекту только 13.
- После этого решение комитета по нацбезопасности и обороны президентский законопроект вынесут в сессионный зал. Нардепы его будут рассматривать по новой специальной процедуре.
- Венецианская комиссия начала рассмотрение украинского законопроекта об олигархах.