Ведь за последние годы ни один олигарх, согласно отчетам, не финансировал политические силы. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко.

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Клименко: Это будет выглядеть так, как последние 15 лет

По ее словам, в целом нельзя увидеть денег олигархов в отчетах политических партий за последние 10 – 15 лет.

Это абсолютно мертвая история,

– отметила Клименко.

Она пояснила, что партии в дальнейшем никто не будет финансировать. Зато деньги давать будут юридические и физические лица, не связанные юридически с олигархами.

"Это примерно будет выглядеть так, как выглядит последние 15 лет", – сказала нардепка от "Справедливости".

Кстати говоря! Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Кабмина и нардепами, во время которой обсудили законопроект об олигархах.

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Законопроект о статусе олигарха: основное