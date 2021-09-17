Адже за останні роки жоден олігарх, згідно зі звітами, не фінансував політичні сили. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від групи "Справедливість" Юлія Клименко.
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Клименко: Це виглядатиме так, як останні 15 років
За її словами, загалом не можна побачити грошей олігархів у звітах політичних партій за останні 10 – 15 років.
Це абсолютно мертва історія,
– наголосила Клименко.
Вона пояснила, що партії надалі ніхто не фінансуватиме. Натомість гроші даватимуть юридичні і фізичні особи, не пов'язані юридично з олігархами.
"Це приблизно виглядатиме так, як виглядає останні 15 років", – сказала нардепка від "Справедливості".
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Законопроєкт про статус олігарха: основне
- Законопроєкт про олігархів підтримав профільний комітет Ради. Депутати вносили у документ понад тисячу правок, натомість у підсумку долучили до проєкту лише 13.
- Після цього рішення комітету з Нацбезпеки і оборони президентський законопроєкт винесуть у сесійну залу. Нардепи його розглядатимуть його нардепи за новою спеціальною процедурою.
- Венеційська комісія почала розгляд українського законопроєкту про олігархів.