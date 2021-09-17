І таким чином теж визнаватиметься причетною до олігархії. Про це в ефірі 24 каналі розповіла народна депутатка від об'єднання "Справедливість" Юлія Клименко.
Читайте також Комітет Ради з оборони таки підтримав законопроєкт про олігархів
Вона відзначила, що олігархам теж доведеться декларувати свого представника. Втім виникає чимало питань щодо цього пункту.
З погляду юриспруденції та здорового глузду, це повна профанація. Уявіть собі, олігарх живе, в нього є сусіди. Вони привіталися, далі що? Вони повинні це декларувати, чи як?
– підкреслила нардепка.
І додала, що згідно з цим законопроєктом наразі ще немає реальних механізмів боротьби з олігархами.
Дуже багато неузгодженостей, – Клименко про законопроєкт про олігархів
Клименко підкреслила, що в Раді є 2 закони:
- №5599 – це про те, як визначати олігархів, їх відловлювати і боротися з ними;
- №5600 вже говорить, що забирати, в кого і як поділити. Цей документ вже більше стосується ресурсів і грошей.
"Наразі що б ми не говорили, але фінальної редакції, правок і взагалі законопроєкту немає. Є багато неузгодженостей", – заявила депутатка.
І додала, що за проєктом закону визнати всім відомих осіб олігархами неможливо. Вони де-юре не фінансують партії і не роблять туди внески, не володіють каналами, не спілкуються телефонами з громадянами. Тому зараз невідомо, хто потрапить під цей законопроєкт.
Клименко розповіла про правки до закону про олігархів: дивіться відео
Законопроєкт про олігархів: що відомо
- Верховна Рада підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про статус олігархів. Він передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Аби потрапити у список, особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених.
- Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про олігархів у другому читанні.
- Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що після першого читання в документ внесли чимало поправок. Наприклад, ввели визначення "представник олігархів", скасували обов'язок подавати антикорупційні декларації, наголосили, що контактом з олігархом є також телефонна розмова.