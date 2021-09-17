І таким чином теж визнаватиметься причетною до олігархії. Про це в ефірі 24 каналі розповіла народна депутатка від об'єднання "Справедливість" Юлія Клименко.

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Вона відзначила, що олігархам теж доведеться декларувати свого представника. Втім виникає чимало питань щодо цього пункту.

З погляду юриспруденції та здорового глузду, це повна профанація. Уявіть собі, олігарх живе, в нього є сусіди. Вони привіталися, далі що? Вони повинні це декларувати, чи як?

– підкреслила нардепка.

І додала, що згідно з цим законопроєктом наразі ще немає реальних механізмів боротьби з олігархами.

Дуже багато неузгодженостей, – Клименко про законопроєкт про олігархів

Клименко підкреслила, що в Раді є 2 закони:

№5599 – це про те, як визначати олігархів, їх відловлювати і боротися з ними;

№5600 вже говорить, що забирати, в кого і як поділити. Цей документ вже більше стосується ресурсів і грошей.

"Наразі що б ми не говорили, але фінальної редакції, правок і взагалі законопроєкту немає. Є багато неузгодженостей", – заявила депутатка.

І додала, що за проєктом закону визнати всім відомих осіб олігархами неможливо. Вони де-юре не фінансують партії і не роблять туди внески, не володіють каналами, не спілкуються телефонами з громадянами. Тому зараз невідомо, хто потрапить під цей законопроєкт.

Клименко розповіла про правки до закону про олігархів: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: що відомо