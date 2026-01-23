ЦИК признала Сергея Карабуту новым нардепом от "Слуги народа"
- ЦИК признала Сергея Карабуту новым народным депутатом от "Слуги народа", который заменит Александра Кабанова.
- Сергей Карабута должен подать необходимые документы в ЦИК в течение 20 дней для регистрации, после чего комиссия примет решение в течение пяти дней.
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он займет место Александра Кабанова, который умер 14 января.
Новоизбранный нардеп должен подать все необходимые документы для регистрации. Об этом сообщила ЦИК.
Смотрите также Между депутатами напряжение, – политолог оценил, насколько серьезным является политический кризис в Украине
Что известно о новом нардепе от партии "Слуга народа"?
В избирательном списке партии "Слуга Народа" Сергей Карабута находился под номером 156, поэтому его признали депутатом как следующего по очередности кандидата.
Теперь новоизбранный депутат должен не позднее чем за 20 дней подать в ЦИК документы, предусмотренные избирательным законодательством. После их получения комиссия в течение пяти дней примет соответствующее решение.
Ранее мандат предлагали кандидату под номером 153 Роману Кравцу. По данным СМИ, его связывали с анонимным телеграмм-каналом "Джокер", который предположительно имел связи с ОП. Кравец отказался от депутатского мандата, объяснив это тем, что на законных основаниях находится в Израиле из-за проблем со зрением.
Какие изменения среди депутатского состава происходили в Верховной Раде?
14 января стало известно о смерти народного депутата Александра Кабанова, который был избран по списку "Слуги народа". Кабанов был врачом-психотерапевтом и работал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде.
Александр Корниенко избрали новым председателем партии "Слуга народа", он заменил Елену Шуляк. Корниенко является первым заместителем председателя Верховной Рады и уже возглавлял партию ранее, с 2019 года.
Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" из-за голосования части фракции за отставку главы СБУ Василия Малюка. Буймистер подчеркнула, что ее решение не связано с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко.