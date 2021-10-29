Сергей Карташов: украинский IT-рынок готов к экспериментам

Украинское IT стремительно растет. Проекты выходят на международную арену, иностранные корпорации открывают в стране свои офисы и R&D центры, а инвесторы со всего мира все чаще вкладываются в украинские стартапы.

Как все это влияет на изменения инвестиционного климата в Украине, рассказал Senior Partner технологической компании Roosh Сергей Карташов.

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Эксперименты – залог роста

По словам эксперта, все взаимосвязано. В стране появляются яркие проекты, такие как:

Grammarly,

Preply,

Reface.

Они привлекают инвестиции и провоцируют появление новых ярких проектов, которые приводят в страну новые капиталовложения. В 2019 году украинское IT привлекло 544 миллионов долларов. Это на 199 миллионов больше показателя 2018 года. В 2020-м, несмотря на пандемию, показатель вырос до 571 миллиона долларов инвестиций:

Это цепная реакция. Рынок готов к экспериментам. Всем интересно инвестировать, создавать новые команды, пробовать, тестировать. Это интересно как местным специалистам, так и инвесторам и венчурным фондам,

– рассказал он.

В Roosh, по словам Карташова, также готовы к экспериментам. Площадкой для них стала венчурная студия Pawa, в которой реализовывают самые смелые ML-проекты. Кроме этого, в структуре Roosh есть собственная экосистема для AI и ML разработчиков AI House.

Это площадка, в рамках которой объединено образование для новичков и коллаборация для опытных разработчиков. Она призвана собрать лучших специалистов в отрасли, создать мощное комьюнити и новые AI и ML проекты на рынке,

– отмечает Сергей Карташов.

Образование

Обучение – важная часть процесса, продолжает Карташов. Тот буйный рост IT-отрасли, который мы наблюдаем в последние годы, предсказуемо привел к нехватке кадров. Несмотря на наличие большого количества специалистов и образовательных учреждений, которые их готовят, на украинском рынке ощущается сильный кадровый голод. В 2020 году незакрытыми остались около 30% вакансий.

Очевидно, государство не справляется с запросом IT-индустрии. Именно поэтому сейчас появляются многочисленные частные образовательные инициативы, которые продвигают крупные IT-компании и IT-бизнесмены. Ведь они, очевидно, заинтересованы в увеличении количества специалистов.

Однако эти инициативы, по словам эксперта, очень отличаются от классического образования. Прежде всего тем, что они делают акцент на практике. Во вторую очередь – тем, что преподают не только программирование, но и сопутствующие дисциплины, которые помогают запустить стартап. Например, юридические и менеджерские – как зарегистрировать компанию, как правильно управлять проектом, как распределяются финансы в компании, как привлекать инвестиции и тому подобное.

Этот процесс является естественным, считает Сергей Карташов. На рынке сейчас достаточно денег, которые ждут вложения. С одной стороны, стартапов с каждым днем становится все больше. Но с другой – тех, в которые инвесторы готовы вкладывать деньги, до сих пор единицы.

И это далеко не всегда связано с плохими идеями. Нередко проблемой могут стать менеджерские способности команды. Многим фаундерам просто не хватает сил "вытянуть" проект: правильно настроить работу команды, масштабировать и монетизировать стартап.

С развитием IT-экосистемы, комьюнити и грамотного подхода к образованию, станет больше качественных проектов. На этапе становления у фаундеров будет больше знаний, уверенности и возможностей испытать собственные силы. Запускать новые проекты, экспериментировать. Что-то получится, что-то нет. Или может "выстрелить" настолько, что станет знаковым для Украины, как, например, Reface,

– подчеркивает Сергей Карташов.

Западная культура инвестирования

Но для того, чтобы эта картинка воплотилась в жизнь, важно еще одно условие, добавляет эксперт. У стартаперов должно быть право на ошибку. Такая культура уже давно распространена в США. Там любой стартапер, при условии, если он добросовестно собирается запускать проекты, а не просто тратить деньги инвесторов, может получить финансирование хоть на 5 стартапов, хоть на 10.

Американцы понимают, что по законам экономики выгодно вкладываться в максимальное количество идей. Чтобы с условного миллиона экспериментов вышел новый Apple, Amazon или другой гигант, который станет новым основным драйвером развития целых индустрий и окупит все инвестиции, которые "не выстрелили". В Украине эта культура только зарождается,

– объясняет Сергей Карташов.

Senior Partner Roosh добавляет, что в Украине есть и ряд негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат.

Главных я выделил бы два. Во-первых, это опасения внешних инвесторов вкладывать в украинские стартапы, вызванные непониманием местного законодательства и негативным имиджем коррумпированного государства. Во-вторых, отсутствие комфортной налоговой системы для IT-отрасли, аналоги которых действуют уже во многих странах,

– делится Карташов.

Сейчас, считает Сергей Карташов, эти нюансы пытаются решить созданием специального правового и налогового режима для IT-компаний. В нем, во-первых, предусмотрены налоговые преференции для представителей IT-индустрии. А во-вторых – модернизация законодательства, которая ощутимо упростит и обезопасит процесс иностранных инвестиций в украинские компании.