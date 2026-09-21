В записях НАБУ он фигурирует под прозвищем "Камрад". Об этом 21 сентября сообщил Центр противодействия коррупции.

Кто внес залог?

После освобождения из СИЗО Куций должен прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда, а также сообщать об изменении места жительства и работы. Кроме того, он должен сдать паспорта для выезда за границу.

Суд также запретил ему общаться с определенными лицами, в частности с Сергеем Крапивой, у которого он был водителем, и Елизаветой Ивахненко.

Залог Куций внес через своего защитника. После этого фигурант отказался от апелляционной жалобы, а апелляционная палата приняла этот отказ.

Следствие предполагает, что Сергей Куций был участником преступной организации, которую возглавлял Крапива. В частности, он следил за безопасностью Крапивы во время поездок на служебном автомобиле и его встреч с другими людьми.

По данным прокуроров, фигурант также использовал незарегистрированные номерные знаки, получал деньги от людей, связанных с колцентрами и передавал их организатору преступной схемы

Также он помогал Крапиве общаться с другими участниками организации, участвовал в легализации средств и выполнял другие его поручения,

– заявили в ЦПК.

Напомним, Сергей Кропива тоже находится под стражей с возможностью внесения залога в 120 миллионов гривен. Формально он до сих пор является сотрудником Офиса Генпрокурора.

Впоследствии в ОГП сообщили о ликвидации должности заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества, занимаемую фигурантом. Вопрос освобождения Крапивы из органов прокуратуры должен рассмотреть КГКП в рамках дисциплинарного производства.