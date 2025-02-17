Об этом он заявил перед вылетом в Саудовскую Аравию, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Лавров пояснил, что Россия не согласится ни на какие территориальные уступки Украине в рамках переговорного процесса.

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Лавров отрицает территориальные уступки Украине

Он также отметил, что вопрос территорий, даже если и речь идет об "уступках с людьми", является неприязненным и невозможным, поскольку украинские силы ведут боевые действия, которые, по его словам, "похлеще, чем у нацистов".

Лавров считает, что такие вопросы не должны обсуждаться, пока не будут решены другие, по его мнению, более важные проблемы, в частности, ситуация с русскоязычными людьми в Украине и запрет УПЦ.

Кроме того, Лавров выразил сомнение относительно целесообразности участия европейских стран в переговорах. По его мнению, европейские государства, в частности Финляндия, имеют устаревшую "философию" и не предлагают реальных решений для прекращения войны.

Философия европейцев не изменилась, поэтому я не знаю, что им делать за столом переговоров, – подытожил Лавров.

Он отметил, что на Мюнхенской конференции звучали призывы к перемирию, однако со стороны Европы часто возникают лишь идеи "замораживания конфликта", что, по словам Лаврова, не ведет к реальному завершению войны. Он отметил, что если европейские государства планируют только продолжение войны, то нет смысла приглашать их к переговорному процессу.