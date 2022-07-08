"Почему вы начали войну": лаврову на саммите G20 объявили бойкот и задали важный вопрос

сергей лавров прибыл на саммит G20. Во время выхода на красную дорожку глава МИД россии получил "теплый" прием от журналистов. Ему задали интересующий всех вопрос.

Глава МИД россии Сергей Лавров, видимо, предполагал, что ему будут чрезвычайно рады на встрече 20 министров иностранных дел. Но ведь реальность оказалась несколько иной. И приземлить его помог один из журналистов.

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лавров попал под холодный душ

Помните, как часто рассыпались хорошие россияне на вопросах о том, чей Крым? Вот сергей лавров при выходе на красную дорожку тоже имел возможность попасть под холодный душ. Вместо того чтобы мило улыбаться на камеру и притворяться голубем мира, ему пришлось слышать довольно неприятный для себя вопрос от журналиста. Последний его озвучил дважды, ведь глава МИД с первого раза, по-видимому, не услышал.

Зачем вы начали войну?

– выкрикнул он.

Понятно, что лавров никак не отреагировал на вопросы журналиста. Но это не совсем так. Он, видимо, понял, что ему будет максимально дискомфортно, и решил не засиживаться на Бали.

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лавров повел себя, как обиженный ребенок

Сергей Лавров повел себя как типичный обиженный ребенок. Поскольку прием был не столь теплым, то он решил поскорее закончить для себя эпопею со встречей министров.

Его подставка под микрофон мария захарова отметила, что глава МИД поедет, когда завершит двусторонние переговоры, а затем обратится к журналистам. Так что его не будет ни во время официальной трапезы министров, ни во второй половине дня.

Как только свое выступление лавров завершило, он покинул зал заседаний. Таким образом, он решил проигнорировать выступление Анналены Бербок, которая является действующей главой G7. Она, собственно, должна быть следующим докладчиком. Отметим, что накануне сообщалось, что министр иностранных дел Германии планировала пройтись по преступлениям со стороны России.

Отметим, что министру иностранных дел россии устроили бойкот во время G20. На ужин с коллегами не пришли главы МИДа стран G7. Более того, совместное фото сделать также не удалось. А все потому, что на встрече был тот же лавров.

На днях лавров буквально брызгал слюной по сторонам. Он просто никак не мог понять, почему это во Франции позволили себе опубликовать разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Напомним, что самих россиян ничего не сдерживало, когда они делали то же самое в отношении той же Франции и Германии.

Это подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что в 2021 году Россию не остановили какие-либо моральные или этические принципы. Тогда она без угрызений совести обнародовала переписку руководителей министерств иностранных дел Германии и Франции. В нем как раз обсуждалась деятельность Нормандского формата.

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