Глава немецкого МИД проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать ложь Лаврова, – Bild

Россия совершает геноцид украинцев, а Сергей Лавров в это время "вещает" в Совбезе ООН. Анналена Бербок – глава МИД Германии – пропустила заседание 24 апреля, чтобы не слушать ложь путинского приспешника.

Российские захватчики убивают украинцев, депортируют детей, разрушают города. Тем временем Лавров жаловался из-за НАТО и рассказывал российские басни о "киевском режиме". Российские пропагандисты настолько разленились, что даже новую ложь придумать не смогли.

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Бербок – глава МИД Германии – проигнорировала маразматическое выступление Лаврова. Она решила заняться спасением граждан Германии из Судана.

Делегация Израиля покинула заседание

Тем временем делегация Израиля в знак протеста оставила заседание Совбеза ООН. Прежде чем сделать это, делегация зажгла электрическую свечу – почтили память израильтян, погибших во время палестинских терактов.

Мне жаль, но я отказываюсь провести этот священный день, слушая ложь и осуждение. Эти прения позорят павших, и Израиль не будет участвовать в них,

– подчеркнул посол.

Заседание проходило в день памяти жертв терактов в Израиле. Посол отмечал, что израильская сторона просила перенести заседание. В то же время в ответ услышала отказ. Посол обвинил Лаврова в лицемерии.