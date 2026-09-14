Оккупанты заявляют о гибели командующего 51-й армией России в результате удара ВСУ

Вероятно, был ликвидирован командующий 51-й армией России Сергей Мильчаков. Он руководил наступлением оккупационных войск на Покровско-Добропольском направлении.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Что известно о возможной гибели Сергея Мильчакова?

По их данным, генерал-лейтенант Сергей Мильчаков якобы погиб в результате удара по штабу 51-й армии Южного военного округа России.

Мильчаков командовал 51-й общевойсковой армией, участвующей в войне против Украины. Кроме того, он был удостоен звания "Героя России".

Ранее его имя также фигурировало в расследованиях о коррупции и возможном наркоторговле среди военных армии.

Противник стрелял прицельно, значит, утечка информации о местонахождении произошла от своих,

– сообщила Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова.

По предварительным данным, Мильчаков мог погибнуть 26 августа, когда Силы обороны Украины нанесли удар по командным пунктам российских войск в оккупированном Донецке.

Информация о гибели генерала пока официально не подтверждена.

Стоит отметить, что сначала в соцсетях писали о гибели другого Мильчакова – Алексея. Это российский неонацист и один из основателей и командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая воюет против Украины.

Именно он и его подразделение устраивали геноцид в Харьковской и Донецкой областях и жестоко обращались с военными и гражданскими пленными.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Хельсинки изменил приговор бывшему командиру группировки "Русич" Яну Петровскому, также известному как Воислав Торден. Его судили в Финляндии за военные преступления, совершенные в Украине.