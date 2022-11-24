Киевляне просят назвать улицу в честь краеведа Сергея Миронова, погибшего под Бахмутом

Под Бахмутом погиб доброволец Сергей Миронов. Киевляне создали петицию с просьбой назвать одну из столичных улиц в его честь.

Петицию на сайте Киевсовета 21 ноября зарегистрировал Сергей Слабинский. Он подчеркнул, что Миронов заслуживает того, чтобы улицу назвали в его честь.

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Сергей Миронов – автор блога " Исчезающий Киев ", реставратор исторических дверей города. 25 февраля пошел добровольцем защищать Киев в составе 243 батальона 241 бригады территориальной обороны. Он провел в боях 7 месяцев и погиб под Бахмутом в ноябре 2022 года.

Прощание с Сергеем состоялось 23 ноября 2022 года в большом зале Михайловского собора. Героя похоронили в 13:00 на Байковом кладбище.

Киевляне хотят переименовать улицу в честь Сергей Миронова

Автор петиции не называл конкретную улицу, которую стоило бы переименовать именем краеведа, однако он убежден, что это необходимо сделать.

Текст петиции:

Сергей Миронов – один из выдающихся, влюбленных в Киев краеведов и патриотов. Популярный блоггер, рассказывавший нам об истории Киева и нашем историческом наследии, талантливый писатель, автор многих книг. Человек, который с душой и невероятной самоотдачей организовал и финансировал реставрацию и восстановление первоначального вида входной двери старинных построек в историческом центре нашего города,

– написал Сергей Слабинский в петиции.

Киевляне, читавшие сообщения Сергея Миронова, поддерживают идею переименовать в его честь одну из столичных улиц. Они говорят, что так, как Сергей любил Киев, его почти никто не любил.

Сколько нужно голосов для рассмотрения петиции

По состоянию на обед 24 ноября за переименование улицы именем Сергея Миронова проголосовали около 2 тысяч киевлян. Для того чтобы обращение рассмотрел Киевсовет, нужно собрать как минимум 6 тысяч подписей. Петицию можно подписать в течение следующих 58 дней.