Митропольский погиб 8 марта в бою у села Новоандреевка. До последнего вздоха герой оборонял родную землю.

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Прощались с героем на Народной площади. Там собрались родные, друзья, собратья, коллеги погибшего героя, а также представители местных властей.

Священник отслужил заупокойную Литургию, от Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного зачитали памятное письмо в знак глубокой благодарности за жертвенное служение в рядах ВСУ,

– говорится в сообщении.

Близкие вспоминают, что Митропольский был отличным человеком, коллегой, другом, прекрасным руководителем, настоящим патриотом Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего героя. Вечная память воину!

Что известно о Сергее Митропольском

Митропольский родился в Ужгороде. Учился на факультете международных экономических отношений УжНУ. Впоследствии служил в воздушно-десантных войсках.

Позже построил успешную карьеру в "Джейбил Юкрейн Лимитед". После начала полномасштабного вторжения пошел защищать Украину. Митропольский служил старшим стрелком второй механизированной роты первого механизированного батальона воинской части А7013.

О гибели героя СМИ сообщили спустя несколько дней после трагедии.