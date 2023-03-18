Митропольський загинув 8 березня у бою біля села Новоандріївка. До останнього подиху герой обороняв рідну землю.
Зверніть увагу На Кіровоградщині попрощалися з Василем Колісником, який помер у російському полоні
Прощалися з героєм на площі Народній. Там зібралися рідні, друзі, побратими, колеги загиблого героя, а також – представники місцевої влади.
Священник відслужив заупокійну Літургію, від Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах ЗСУ,
– мовиться у повідомленні.
Близькі пригадують, що Митропольський був чудовою людиною, колегою, другом, прекрасним керівником, справжнім патріотом України.
Що відомо про Сергія Митропольського
Митропольський народився в Ужгороді. Навчався на факультеті міжнародних економічних відносин УжНУ. Згодом служив у повітряно-десантних військах.
Згодом збудував успішну кар'єру у "Джейбіл Юкрейн Лімітед". Після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Митропольський служив старшим стрільцем другої механізованої роти першого механізованого батальйону військової частини А 7013.
Про загибель героя ЗМІ повідомили через декілька днів після трагедії.