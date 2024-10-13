Называл "чертями" и посылал копать: в Днепре гендиректор Steko набросился на представителей ТЦК

В Днепре вечером 12 октября произошел скандал с участием генерального директора компании Steko, производящей металлопластиковые окна, Сергея Положая. Он нецензурно выражался в сторону представителей ТЦК, которые остановили его для проверки документов.

Сначала видео с инцидентом распространили местные телеграм-каналы, а впоследствии о стычке высказался и сам Сергей Положай в своем инстаграме.

К теме "Я вышел с концерта, чего вы меня тащите": все, что известно о массовых облавах ТЦК по Украине

Что известно о скандале с гендиректором Steko и ТЦК

В местных телеграм-каналах Днепра вечером 12 октября начало распространяться видео на котором зафиксирован генеральный директор компании Steko. На кадрах мужчина довольно агрессивно и с бранью общается с мужчиной в форме и полицейскими.

У меня здоровье – как два тебя или десять, а ты мне будешь рассказывать, как мне вести себя и говорить. Ты будешь мне, бл***ь, рассказывать как мне себя вести? Я генеральный директор, бл***ь, где 1 760 человек работает. Ты солдат, пи**уй копай, бл**ь,

– говорит мужчина на видео.

В Днепре произошел скандал с участием гендиректора Steko и представителей ТЦК: смотрите видео (18+)

Уже утром 13 октября прокомментировал инцидент и сам Сергей Положай. Гендиректор Steko рассказал, что он спокойно один гулял по парку Шевченко в Днепре со всеми документами, однако в конце концов его остановила "куча каких-то военных и полицейских для проверки".

Гендиректор Steko отреагировал на инцидент в Днепре с ТЦК / Пост из инстаграма Сергея Положая (18+)

Положай отметил, что он предъявил представителям ТЦК и полиции военный билет с обновленными данными и повестку, продленную до 1 ноября. Но ему ответили, что у него "нет бронирования,

нет отсрочки и он подлежит мобилизации".

В конце концов, по словам мужчины, мужчины в форме угрожали его "отправить бусиком в ТЦК". После этого Положай отметил, что у него включилась агрессия, что привело к инциденту и вызыванию подкрепления автоматчиков со стороны представителей ТЦК.

Сотрудники спецподразделения послали всех: ТЦК, полицию - и я с эскортом автоматчиков ушел домой. К сожалению, с мерзавцами ТЦКшниками ходят галимые блогеры, которые выкладывают видео. Видео, удобное им, а не правду, которую говорят люди и я,

– рассказывает гендиректор.

Положай также сказал, что правда, по его мнению, заключается в том, что "ТЦК – ч*****ки, которых надо бить", а "военные, которые реально воюют – поклон и уважение", и что "нам, кто занимается хорошими делами, производя окна, не надо мешать".

К слову, недавно в сети распространялась информация, что автомобиль гендиректора Steko останавливали патрульные полицейские за то, что он проехал на красный свет. Положай, как писали очевидцы, забаррикадировался в машине и отказывался выходить.