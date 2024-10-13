Спочатку відео з інцидентом поширили місцеві телеграм-канали, а згодом про сутичку висловився і сам Сергій Положай у своєму інстаграмі.

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Що відомо про скандал з гендиректором Steko і ТЦК

У місцевих телеграм-каналах Дніпра ввечері 12 жовтня почало ширитися відео на якому зафіксований генеральний директор компанії Steko. На кадрах чоловік доволі агресивно і з лайкою спілкується з чоловіком у формі та поліцейськими.

В мене здоров'я – як два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені поводитися й говорити. Ти будеш мені, бл***ь, розповідати як мені поводитися? Я генеральний директор, бл***ь, де 1 760 осіб працює. Ти солдат, пи**уй копай, бл**ь,

– каже чоловік на відео.

У Дніпрі стався скандал за участі гендиректора Steko і представників ТЦК: дивіться відео (18+)

Уже вранці 13 жовтня прокоментував інцидент і сам Сергій Положай. Гендиректор Steko розповів, що він спокійно один гуляв парком Шевченка у Дніпрі з усіма документами, однак зрештою його зупинила "купа якихось військових та поліцейських для перевірки".

Гендиректор Steko відреагував на інцидент у Дніпрі з ТЦК / Пост з інстаграму Сергія Положая (18+)

Положай зазначив, що він пред'явив представникам ТЦК та поліції військовий квиток з оновленими даними та повістку, продовжену до 1 листопада. Але йому відповіли, що у нього "немає бронювання,

немає відтермінування і він підлягає мобілізації".

Зрештою, за словами чоловіка, чоловіки у формі грозилися його "відправити бусиком у ТЦК". Після цього Положай наголосив, що у нього ввімкнулася агресія, що призвело до інциденту та викликання підкріплення автоматників з боку представників ТЦК.

Співробітники спецпідрозділу послали всіх: ТЦК, поліцію — і я з ескортом автоматників пішов додому. На жаль, з мерзотниками ТЦКшниками ходять галімі блогери, які викладають відео. Відео, зручне їм, а не правду, яку говорять люди і я,

– розповідає гендиректор.

Положай також сказав, що правда, на його думку, полягає в тому, що "ТЦК – ч*****ки, яких треба бити", а "військові, які реально воюють – уклін і повага", і що "нам, хто займається хорошими справами, виробляючи вікна, не треба заважати".

До слова, нещодавно у мережі ширилася інформація, що автомобіль гендиректора Steko зупиняли патрульні поліцейські за те, що він проїхав на червоне світло. Положай, як писали очевидці, забарикадувався у машині й відмовлявся виходити.